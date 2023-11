Bentogate: qué puede pasar con el pedido para que dirigentes políticos declaren como testigos

Las dos últimas jornadas del juicio a Walter Bento, acusado de liderar una banda delictiva que otorgaba favores judiciales a cambio de coimas, salpicaron a personajes de la política mendocina. Precisamente, Diego Barrera -asesino del exdespachante de aduana Diego Aliaga, que detonó la investigación- indicó de forma sorpresiva que sus declaraciones iniciales en la causa fueron "absolutamente manipuladas por el fiscal Dante Vega y Antonio Carrizo (su exabogado)".

Asimismo, Barrera implicó a dirigentes políticos como el exvicegobernador Carlos Ciurca, el exministro de Seguridad Leonardo Comperatore y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Según la nueva versión de Barrera, todos ellos se juntaron con su exabogado, Antonio Carrizo, y le dijeron que declarara contra Walter Bento. A partir de esto, el fiscal Vega realizó un pedido para que citaran a las personas mencionadas a declarar y, también, a otras como el gobernador electo Alfredo Cornejo, Antonio Carrizo, la abogada Elena Quintero (a la que Barrera acusó de trabajar para Vega), la fiscal Andrea Lazo, el fiscal Carlos Torres (Barrera dijo que tiene información sobre torturas que sufrió en la cárcel); el titular del servicio penitenciario, Eduardo Orellana; y al procurador de la Corte, Alejandro Gullé, entre otros.

La nueva versión del testigo, que está condenado a perpetua por homicidio, sorprendió y perdió credibilidad por la falta de elementos que la sostengan. Bento había sugerido que había intereses políticos detrás de su "persecución", pero no del Frente de Todos. La senadora Anabel Fernández Sagasti era la única que no estaba agendada en el teléfono del exjuez.

En diálogo con MDZ Radio, el abogado penalista Pablo Cazabán -que es defensor de dos de los más de treinta imputados y que, a su vez, fue mencionado por Barrera en el explosivo relato- dio su punto de vista de cómo debería seguir el curso de la investigación, en relación a la solicitud del fiscal Vega para que presten declaración los dirigentes anteriormente mencionados.

"Hoy se estuvieron haciendo algunos planteos para ver qué suerte corre con este testimonio porque hay algunas cuestiones técnicas. Este testimonio no fue confrontado con el testimonio anterior de la instrucción. Creo que, a mi juicio, fue un error de la Fiscalía porque, por las reglas del proceso, sólo se podrá valorar lo que dijo ahora en la audiencia debate. Por otro lado, lo que dijo Barrera hace mención a una serie de circunstancias que, como mínimo, constituyen dos delitos. Pueden haber más si uno se pone a analizar en el fondo. Delitos cometido por él y a instancia de otras persona, conforme a lo dicho por el propio Barrera. Con lo cual, ahora el Ministerio Público ha solicitado que todas las personas mencionada por Barrera vengan a prestar declaración testimonial en esta casa para para confrontar los dichos de Barrera", comenzó Cazabán.

Respecto al pedido de Vega de citar a los presuntamente involucrados, deslizó: "Entiendo que no corresponde. Y lo hicimos saber muchas de las partes. No corresponde iniciar una investigación sobre lo dicho por Barrera en el seno de este debate. En todo caso, lo que se debe hacer es sacar una compulsa, es decir, que investigue otro juez las manifestaciones de Barrera y determinar si existió esta confabulación y esta instigación".

Pablo Cazabán.

Cazabán manifestó sus diferencias respecto a cómo debería continuar el proceso y subrayó que lo referido a la gente mencionada por Barrera debería separarse e investigarse de forma independiente. "A esos dichos, que uno no puede prejuzgar si es verdad o mentira, habrá que sé si es verdad o mentira, pero lo que se plantea es una circunstancia procesal. ¿Dónde se investiga? Tiene que ser el transcurso del debate o independiente". dijo.

Y añadió: "Nosotros entendemos -la gran mayoría- que en el debate no se puede hacer una instrucción porque, primero, no son facultades propias del Tribunal que está ahora presidiendo este juicio. No pueden hacer instrucción. Segundo -conforme a los dichos de Barrera- materializándose dos delitos, pues se tendrán que investigar en forma independiente. Y quedará el testimonio que prestó ayer, que hoy es el único válido en el juicio de que se lleva a cabo actualmente. Es el único que se podrá valorar oportunamente al momento de los alegatos. Porque, insisto, el testimonio que se prestó en la instrucción en la investigación que lleva adelante Vega no fue incorporado ayer. Y eso, por una regla procesal, sólo se puede valorar la prueba debidamente incorporada".

Aseguró que "el Tribunal Federal debe resolver si se citará a estos testigos" o, según Cazabán, si "se ordena que investigue otro Tribunal, que es lo que yo entiendo que debe hacer. Un tribunal de Instrucción con un fiscal de Instrucción distinto y que determine si hubo delitos o si verdaderamente existieron los hechos manifestados por Barrera. La verdad, no es algo habitual, pero las reglas del debido proceso lo imponen".

Cazabán fue involucrado por Barrera mediante una grave acusación. El asesino de Diego Aliaga expresó: "Cometí el error de nombrar al procurador Alejandro Gullé. Carrizo me dijo que había nombrado a quien no debía y dejó mi defensa. Aparecieron Pablo Cazabán y -guarden este nombre- la doctora Elena Quintero (abogada de Janina Ortiz). No me acuerdo cómo fue que llegaron. Estábamos desesperados por habernos quedado sin abogado con mi familia. Cazabán me dijo '¿tu mujer se está muriendo? Poné 30 verdes (US$ 30.000) que yo te consigo la domiciliaria con Vega'. No me la contaron, la viví. Le dije que era una sinvergüenza y fueron mis últimas palabras con él. Quintero me dijo que me iba a seguir asistiendo desde afuera sin que se enterara Cazaban".

Sobre este punto, el abogado especialista en derecho penal comentó: "Más allá de que uno tiene interés a partir de lo que dijo Barrera, que no lo voy a valorar porque me parece que no corresponde porque será objeto de la investigación, se tiene que hacer la investigación conforme a las reglas procesales adecuadas. A mí me encantaría, si tuviese mi interés personal en juego, que esto se dilucidara ahora y en el ámbito del debate. Pero la verdad es que no corresponde. Sí que se inicie otra investigación distinta porque, eventualmente, porque hasta el propio fiscal mencionado tiene derecho a defenderse y decir 'mire, yo no hice ninguna confabulación'".

Finalmente, aportó que definieron una resolución al pedido de Dante Vega para la próxima audiencia el miércoles venidero. "Habrá que tener paciencia para que resuelva el Tribunal los pedidos del fiscal y de las defensas", concluyó Cazabán.