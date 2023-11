Quién es el gobernador bancado por Mauricio Macri que blanqueó su apoyo a Sergio Massa

En la semana final al balotaje presidencial, un gobernador electo de Neuquén que contó con el apoyo de Mauricio Macri para derrotar al oficialismo en la provincia se inclinó por Sergio Massa para la presidencia.

Se trata de Rolando Figueroa, actual diputado nacional y quien asumirá como mandatario provincial en Neuquén el próximo 10 de diciembre luego de dar fin a 6 décadas de hegemonía del Movimiento Popular Neuquino en los comicios.

"En función de todo lo que hemos escuchado de los dos candidatos y además de una amistad de años con Sergio (Massa), me hace estar acá acompañando de una forma visible", expresó este martes.

Según dijo el nuevo jefe provincial, el apoyo al ministro de Economía lo tenía "definido hace mucho tiempo" y explicó que definió hacer pública su postura ya que "formamos parte de un frente" donde "se ha superado la instancia en la cual participaron todos los partidos políticos".

En diálogo con Radio Nacional, el dirigente que no se había alineado con ningún partido nacional pero que había sido respaldado por el expresidente de la Nación, cargó sin mencionarlo contra Javier Milei.

"Siempre he estado acompañando este proceso (de Massa), sobre todo defendiendo en esta última etapa en donde decimos no a la venta de órganos, no a la quita de coparticipación, no a la avasallamiento del federalismo, le decimos que sí a que Vaca Muerta sea de los neuquinos, mendocinos, de los pampeanos y rionegrinos y respetando a los héroes de Malvinas", recalcó.

Justamente Figueroa estuvo presente en el acto que encabezó el postulante a la Casa Rosada este martes por la noche en la ciudad de Cipolletti, en Rio Negro. También participó el gobernador electo de esa provincia, Alberto Weretilneck.