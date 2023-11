Qué dijo Victoria Villarruel sobre las violentas agresiones a militantes de La Libertad Avanza

Victoria Villarruel dio más detalles sobre las amenazas que recibió en las últimas horas por parte de seguidores de Sergio Massa a raíz de sus dichos sobre la exEsma.

"Que sea diputada no significa que tenga que tolerar que digan de todo, como que acusen de estar con el terrorismo de estado o me insulten constantemente. Me amenazan y están llamando a pegarme", sostuvo.

En diálogo por LN+, la candidata a vicepresidenta también hizo alusión a las agresiones que sufrieron militantes de Javier Milei en la vía pública, incluyendo una ataque grupal a una partidaria tras la Marcha del Orgullo en San Martín y otro episodio donde un hombre haber sido agredido físicamente en la cabeza por repartir boletas del La Libertad Avanza.

"Estamos llegando a un nivel de violencia increíble, esto se está haciendo normal", se sinceró preocupada. En ese sentido, atribuyó los hechos a la "campaña del miedo" que impulsa el candidato de Unión por la Patria.

"Están empujando un sentimiento de terror cuando el terror lo estamos viviendo en el día a día hoy. Este es el aparato político que estamos enfrentando, videos de niños hablando de golpe de Estado, ¿qué es eso?", insistió.

Más temprano, la diputada nacional compartió en redes sociales que había recibido mensajes amenazadores donde llamaban a "cagar a trompadas" a la postulante.

"Estos son los tuits de los 'democráticos' que siguen a Massa… Terror tenemos que tener de un tipo que siendo responsable de esta debacle tiene la caradurez y codicia de presentarse a presidente con este gobierno espantoso como único logro", advirtió la dirigente.

Respecto a la recta final de la campaña, Villarruel cargó otra vez contra Massa y lo tildó como alguien que tiene "perversidad y soberbia de utilizar toda la plata de Estado para destruir a un candidato".

Sobre las quejas que expuso Milei respecto a las reiteradas veces que su rival "tosió" durante el debate, Villarruel fue categórica: "Más que catarro parecía que Sergio Massa tenía tuberculosis”. "Es un recurso bajo más de los tantos que utilizó. Le queda grande el rol de presidente", cerró.

Por último, se refirió al motivo por el que Mauricio Macri y Patricia Bullrich no acompañaron al libertario al evento del domingo por la noche. "Yo los hubiera invitado, pero después me contaron que ellos mismos dijeron que este es el momento de Javier Milei. Nos están apoyando con la fiscalización", cerró.