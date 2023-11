Presupuesto 2024: los motivos por los que el peronismo acordó con Alfredo Cornejo

El Presupuesto 2024, que ayer tuvo media sanción en Diputados y que este martes será aprobado en el Senado, tuvo la particularidad de que contó con el acompañamiento del bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista en su totalidad. Antes de alzar la mano a favor de la pauta presupuestaria oficialista, hubo una intensa ronda de negociaciones entre el gobernador elector, Alfredo Cornejo, y los intendentes electos de las comunas opositoras. La misma arrojó buenos resultados para el Ejecutivo provincial, que consiguió autorización para endeudarse en $29 mil millones y continuar con la obra de extensión del metrotranvía. Además, consiguió permiso para un roll over durante un año, un aspecto cuestionado en numerosas ocasiones por otras fuerzas políticas. Estos dos aspectos requería de dos tercios de la Cámara.

Germán Gómez, jefe de bloque del peronismo en la Cámara de Diputados, explicó que "hay que tener en cuenta que hay un contexto difícil y complejo y que hay que salir adelante. En esta situación lo que debe tener valor es la construcción de consensos que permita una realidad diferente. Nosotros hemos apoyado el presupuesto debido a que hemos hecho varios agregados en algunos artículos que -entendíamos- estaban mal redactados y que había que modificarlos. Agregamos algunas cuestiones ligadas a la obra pública tanto provincial como municipal (como la doble vía de ingreso a Rivadavia) y un programa de financiamiento para los municipios totalmente diferente al que se dio en el presupuesto".

Los intendentes peronistas se reunieron con Cornejo y dirigentes oficialistas. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Uno de los aspectos que negoció -con éxito- el justicialismo fue borrar el artículo del Presupuesto en el cual se modificaba el reparto de fondos a las comunas según el crecimiento demográfico en el último Censo. La normativa establecía que el 65% de los recursos coparticipables a municipios se reparte por población, la diferencia en las tasas de crecimiento provocó que el reparto se adecuara. Esto generaba pérdidas millonarias en algunos municipios. Cornejo y los intendentes acordaron esperar a que se difundan los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) respecto al Censo 2022.

En ese orden, Goméz puntualizó: "Sobre el tema de la discusión de la ley de coparticipación, vamos a trabajar a futuro en una nueva ley que adopte criterios diferentes. Creemos que este no era el momento para tratarlo en la ley de presupuesto".

Y sumó: "Y hay que darle herramientas el gobernador que ha sido elegido por el voto popular. En este primer presupuesto que le va a tocar al gobierno que viene le hemos dado todas las herramientas para que pueda gobernar y para que pueda solucionar un montón de problemas que tienen los mendocinos. Insisto, se viene una situación difícil y compleja y hoy no podemos negar herramientas. El año pasado le conseguimos una serie de autorizaciones que no han logrado el financiamiento, también con un criterio lógico. En aras de defender esa posibilidad de obtener obra pública que genera trabajo directo e indirecto en la provincia hemos otorgado un nuevo plazo de dos años para que esas autorizaciones no se venzan y se caigan.

Germán Gómez, jefe de bancada del peronismo en Diputados, que acompañó de forma unánime el Presupuesto 2024. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

En relación al resto de las modificaciones, comentó que Mendoza "va a tener un roll over, la autorización para la extensión del metrotranvía y hemos brindado también una serie de herramientas para Aysam. Autorizamos una suma importante para que se resuelvan los problemas que tiene la provincia, sobre todo el Gran Mendoza, en lo que hace al servicio de agua. También hemos considerado la obra pública con un criterio federal en en los municipios. Se han acordado de manera muy concreta -con una visión estratégica- una serie de obras que que son fundamentales. Esperamos que el Gobierno dé cumplimiento a las promesas tanto electorales como a las propuestas que hemos logrado consensuar".

Los intendentes electos aseguraron que la postura dialoguista respondía a un pedido de Sergio Massa, con el fin de lograr que coincida el accionar del PJ con la estrategia de campaña del candidato a presidente de Unión por la Patria.

El pedido de Cornejo a intendentes.

Sobre este punto, Gómez indicó: "Creo que se viene un modelo de construcción, consenso y diálogo profundo. De esto no se sale con la eliminación de un Estado o con la dolarización. Se sale con con un criterio de trabajo, coordinación, de fijar políticas estratégicas y acordar, donde debe primar la necesidad de la gente. Entonces, en eso hay que ponerse a trabajar. Hay que dejar de lado los egoísmos y las posiciones sin sentido y ponerse a trabajar con quien hoy va a ser gobernador de Mendoza por el voto popular. Hay que brindarle todas las herramientas para que no tenga una excusa sobre la oposición".