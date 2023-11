Guillermo Francos habló sobre la fiscalización y apuntó contra Sergio Massa

"Vamos a hacer todos los esfuerzos por tener una elección absolutamente transparente", afirmó Guillermo Francos, el eventual ministro de Interior de Javier Milei si este logra ser presidente. Además, apuntó contra Sergio Massa por su actuación en el debate presidencial.

En diálogo con Radio Rivadavia, Francos aseguró que La Libertad Avanza está haciendo muchos esfuerzos por la fiscalización del balotaje. Admitió que "son un partido nuevo que le falta experiencia", pero que han hecho "un excelente control de la elección del 22 de octubre y ahora mucha gente se anotó a fiscalizar". También contó que se sumaron los seguidores de Juntos por el Cambio, para trabajar en conjunto y poder darles a los ciudadanos la tranquilidad de que harán "todos los esfuerzos para tener una elección absolutamente transparente".

Por su parte, no dejó pasar el momento para ir contra Massa, el candidato de Unión por la Patria, en el debate presidencial: "Lo que me molestó del debate es que se tratara de presentar un falso Massa, coucheado. Se muestra al electorado como un Massa que no es, es el que vemos en el gobierno, desde hace 30 años, el que se fue y volvió del kirchnerismo", lanzó Francos.

"La gente se da cuenta de la impostura que tuvo Massa en el debate, tratando de ser un Massa que no es, la gente no compra eso", aseguró.

El debate del domingo

El director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también aclaró que Milei, durante el debate del domingo, dio una "imagen de un tipo transparente como es" y que las preguntas de "por sí o por no" que Massa insistía en hacerle "lo sacó a Milei de lo que él quería plantear con claridad sobre sus cuestionamientos económicos", a pesar de que lo hizo, tuvo menos tiempo para desarrollar.

Por último, también declaró que a partir de una nota que salió en el Diario La Nación, la declaración que Massa dijo en el debate- que no tenía amigos empresarios- era mentira, ya que según habría descubierto La Nación, Massa tendría vínculos con Daniel Vila, dueño del Grupo América, Edenor y de Andres Energía y Jorge Horacio Brito, dueño del Banco Macro.