El titular de la Corte Suprema cuestionó de forma sorpresiva a Javier Milei: el motivo

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, encabezó un tajante discurso con referencias políticas a seis días de las elecciones donde, sin nombrarlo, apuntó contra Javier Milei.

Fue en el marco de un reconocimiento que recibió en el Congreso por haber participado de la Convención Constituyente de 1994. Allí hizo foco en la cuestión de las Islas Malvinas, tema que abordó el referente de La Libertad Avanza durante el debate presidencial al referirse a la figura de Margaret Thatcher y que motivó que Sergio Massa le preguntara si "era admirador" de la ex primer ministra.

"No se puede decir cualquier cosa de Malvinas”, lanzó en una sentencia que pareció dirigida a Milei. "No se pueden alquilar, no se pueden vender, porque lo dice la Constitución. Y la cláusula es transitoria porque creemos que vamos a recuperar las Malvinas, hay que hacerlo por vías pacíficas", agregó.

En otro pasaje de su discurso, Rosatti afirmó que "hay gente que tiene o quiere tener responsabilidades públicas y nunca leyó la Constitución". Al hablar sobre la reforma de 1994, compartió un mensaje que pudo leerse como un eventual guiño a Massa.

"Sabemos que muchas cosas nos dividen, pero hay otras, las más importantes, las que nos unen. Teníamos enormes diferencias en el pensamiento, pero un objetivo: la unión nacional, que estaba en el preámbulo", expresó.

Tal vez consiente de que sus dichos serían interpretados en el contexto del escenario electoral, el magistrado expresó: "Yo no quiero ningún título especial para los medios mañana. Yo sólo recuerdo lo que dice la Constitución".

En el acto participaron, además, el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, el embajador Jorge Yoma, el diputado Eduardo Valdés, el exgobernador de Río Negro Horacio Massaccesi, la exvicegobernadora bonaerense Elva Roulet, el exprocurador Enrique Paixao, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y el exdiputado y embajador Juan Pablo Cafiero.