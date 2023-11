Crisis opositora: Omar De Marchi acusó de traidor a un diputado de su espacio

El tratamiento del Presupuesto 2024 en la Legislatura expuso nuevas fisuras en La Unión Mendocina, a semanas de que el bloque opositor adquiera su nueva composición con el recambio legislativo. El líder del espacio, Omar De Marchi, acusó de traición a un diputado provincial que votó afirmativamente junto con el oficialismo la pauta de gastos para el año que viene.

La situación se desencadenó luego del acuerdo alcanzado este lunes entre el gobernador electo Alfredo Cornejo y los intendentes peronistas, además del jefe comunal de San Carlos, Rolando Scanio, aliado de La Unión Mendocina y futuro diputado provincial por ese espacio.

Si bien esta fuerza opositora había fijado una postura de rechazo a los proyectos de Avalúo, Impositiva y Presupuesto 2024, a la hora de la votación dos diputados del frente lo hicieron afirmativamente. Uno de ellos fue Jorge Difonso, del sector sancarlino de Unión Popular, y el otro el sanrafaelino Gabriel Vilche, del PRO.

La postura del último de los legisladores fue la que más llamó la atención, ya que el acompañamiento de Difonso respondió al aval acordado por Scanio con el futuro mandatario provincial.

En este sentido, este martes el ex candidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, cargó en duros términos contra Vilche y lo acusó de “traidor”, evidenciando un quiebre del legislador con el espacio.

“Ayer hubo media sanción del Presupuesto 2024 por acuerdo entre dos viejos socios: Cornejo y el PJ. En nuestro bloque, el Dip Gabriel Vilche, de San Rafael, traicionó la decisión del Bloque y votó a favor. No sabemos los motivos, pero los imaginamos. Todo huele mal”, expresó en la red social X (ex Twitter) el diputado nacional del PRO.

El lujanino continuó su arremetida contra el legislador y el oficialismo provincial señalando que “Mendoza se parece cada vez más a un feudo norteño. Uso de recursos públicos y abuso de poder, corrompen la institucionalidad partidaria. Aunque en este caso la culpa no es del que le da de comer sino del chancho. Justicia selectiva, controles ausentes y corrupción. Así estamos”.

Desde el entorno del referente opositor apuntaron directamente a la intervención de Cornejo para inclinar la postura del legislador sanrafaelino a favor de la pauta de gastos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, salió responder las sospechas deslizadas por De Marchi sobre el voto de Vilche y le replicó que Difonso también votó a favor del Presupuesto 2024.

“Ya está, Omar De Marchi, ya pasaron las elecciones, no se puede vivir en campaña. Hay dirigentes que tienen principios y votan conforme a ellos. Te recuerdo que no sólo Gabriel Vilche nos acompañó en el Presupuesto 2024, también lo hizo Jorge Difonso”, expresó el dirigente radical y agregó que “no todo el que piense distinto a vos es inducido por terceros. En todo caso, hacé un mea culpa por no poder conducir un proceso que no salió como esperabas”.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR en el Senado, Martín Kerchner, también criticó a De Marchi por oponerse al Presupuesto 2024. “Evidentemente acá hubo una decisión política de una sola persona que ha intentado varias veces ser gobernador de Mendoza y que no está mirando los intereses de los mendocinos. Es una posición política dirigida y orquestada por una sola persona que lo que busca es hacer un daño político”, disparó.