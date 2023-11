Sergio Massa puso contra las cuerdas a Javier Milei pero no terminó de explicar sus propuestas en el debate

Primero explicar qué implican las propuestas de Javier Milei y después hablar de las propias. Ese fue el método que eligió Sergio Massa para confrontar con su adversario en un nuevo debate electoral, que dejó momentos graciosos e incómodos en el público, y no tantas propuestas. La tropa oficialista, igualmente, no se privó de terminar con el cántico “Massa presidente”.

En el primer bloque Massa jugó a ser el conductor de un late night show televisivo. "Por sí o por no, Milei", insistió en distintas oportunidades para referirse a las opiniones del libertario sobre el papa Francisco, la dolarización y el cierre del Banco Central. En la primera el tigrense logró que Milei reconociera su error y pidiera disculpas. En las otras dos directamente blanqueó que su objetivo era avanzar en esas políticas. El tigrense aprovechó para poner cara de "lo sabía".

"La intención de preguntar por sí o por no era mostrar las contradicciones entre lo que dice a una semana de las elecciones y todo lo que dijo en campaña. Además, Sergio buscaba que realmente respondiera y no divagara", analizó uno de los armadores de la campaña massista.

Mientras tanto, en el ala izquierda del público, donde estaban los oficialistas, mantenían la calma. Casi no hubo gritos, ni aplausos, más que alguna risa espontánea entre el auditorio. "Nos hubiese gustado que Sergio (Massa) pudiera dar más propuestas sí, pero le faltaba uno de su talla. El otro hablaba todo el tiempo de 'casta', 'robos', pero no daba ni una prueba, ni una propuesta", analizó después del debate una de las mujeres que acompañó al candidato oficialista.

En su presentación, Massa eligió hablar de "cambio", uno de los nuevos eslóganes de Javier Milei después de aliarse con Juntos por el Cambio. E insistió con su idea de "gran acuerdo nacional con los mejores de cada sector". Mientras Milei hablaba, Massa le esquivaba la vista. Escribía en un papel o ponía la mirada en el frente.

La primera risa fuerte del auditorio fue cuando al candidato oficialista le restó un segundo de su presentación sobre educación y la conductora, Luciana Geuna, le preguntó si lo quería utilizar. El candidato levantó la cabeza y dijo: "Queda claro que le interesa la Argentina". Milei también lo dejó expuesto cuando ironizó a Massa después de que este dijera que no tenía "amigos empresarios". El ala derecha, donde estaban los invitados de La Libertad Avanza, se río.

Massa apostó a explicar las propuestas de Milei y después avanzó con sus ideas. Crédito: NA

También generó un momento de tensión cuando habló del psicotécnico al que Milei supuestamente se habría negado a realizarse y puso un ejemplo de su paso por el Banco Central. "Contale a la gente por qué te renovaron la pasantía. Porque entiendo que estás enojado con el BCRA porque en algún momento te sentiste rechazado, pero no se trata de eso, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza", dijo en el debate. En otro momento se escuchó un "uh" generalizado en el auditorio cuando el candidato oficialista señaló "hace falta equilibrio mental para ser presidente". "¿Vos lo tenés?", replicó Milei.

Los días anteriores al debate los voceros de Sergio Massa hicieron énfasis en que no estaba previsto que se atacara al candidato Javier Milei por su personalidad. La idea era exponer ideas y propuestas del candidato, algo que tomó más volumen cuando se trató el tema de Seguridad y Trabajo y Producción.

Sergio Massa logró dejar fuera del debate a Alberto Fernández. No fue mencionado ni una vez por su adversario, y mucho menos por él. También corrió del debate a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri. "No se trata del pasado. La gente tiene que elegir entre vos y yo", repitió una y otra vez. Y allí arremetió el oficialista con su intención de exponer que Milei "no está preparado para gobernar". "No conoces el Estado, y eso es mucho más grave, porque el 10 de diciembre tenés que recibir el Estado", le dijo.

Al expresidente sólo lo nombró para chicanear a Milei cuando este lo trató de "mentiroso". "Eso te lo escribió Macri", le dijo el tigrense con su conocida picardía para el debate político. Unos minutos antes, Milei le habló a Massa de "ventajita", un sobrenombre con el que Macri empezó a llamar a Massa después de la ruptura en 2017.

Massa decidió no incluir en su artillería verbal el negacionismo de Javier Milei con la represión de la última dictadura cívico-militar. Esta estrategia dividió las aguas en el oficialismo. "Ya quedó en claro que defienden a los militares, no hacía falta seguir insistiendo con eso", reflexionó un funcionario massista. En tanto, otro indicó: "Me hubiese gustado un poco más de énfasis con ese tema que es importante".

Milei sí habló de "delito de lesa humanidad" para referirse a la cuarentena por la pandemia de coronavirus. El candidato libertario contestó las acusaciones de Sergio Massa. Crédito: EFE

Qué dijeron los voceros de Sergio Massa después del debate presidencial

"Hemos visto a alguien que entiende el gobierno. Massa es una persona que sabe lo que quiere hacer, que tiene herramientas para hacerlo y que es un candidato realmente muy sólido", dijo después del debate la diputada por Santa Fe Mónica Fein, del Partido Socialista, que hizo público su apoyo al candidato oficialista para esta segunda vuelta.

En cambio, Leandro Santoro, que se bajó de la segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, indicó: "Massa conoce el Estado como nadie porque son 30 años de militancia política, se ha puesto el servicio de un objetivo muy claro que es lograr el desarrollo de la Argentina".

A su turno, el candidato a vice, Agustín Rossi, señaló: "Milei estuvo poco consistente y poco sólido. Hubo momentos donde Milei se quedó callado". "Los trabajadores tienen claro ya que votar a Milei es votar en contra de sus intereses, y por lo contrario votar a Sergio Massa es votar un proyecto de país, un proyecto de desarrollo", sumó el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

Los detalles del pre debate de Sergio Massa

El tigrense llegó a la Facultad de Derecho un rato antes de las 20. Antes se reunió en las históricas oficinas del Frente Renovador en la avenida Del Libertador. Allí estuvo con el consultor catalán Antoní González Rubí, el jefe de los equipos de comunicación, Santiago García Vázquez y el vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos. Al mediodía eligió la intimidad de su familia para almorzar con su esposa, Malena Galmarini, y sus hijos Tomás y Milagros.

Alrededor de las 20 empezó a llegar el equipo de voceros, que un rato antes había definido con el consultor en bajar la línea de "Massa está preparado para ser presidente". Así lo señalaron desde el consultor financiero Carlos Maslatón hasta el gobernador saliente de Entre Ríos Gustavo Bordet.

Massa tiene previsto viajar en su última semana de campaña a Río Negro, Chubut y Neuquén. Además, intensificará su agenda en la Tercera Sección del conurbano. Por ahora, está descartado que haya un acto masivo del tigrense para cerrar la campaña.