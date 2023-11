Las 3 propuestas económicas que se confirmaron en el debate presidencial

El 19 de noviembre se decidirá quién será el próximo presidente de Argentina. Por un lado está el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y por el otro, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Ambos tuvieron una última cita previa al balotaje presidencial, que consistió en el debate electoral llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA el pasado domingo. Lejos de brindar información y exponer nuevas ideas, los protagonistas de la noche cayeron en el juego de la chicana y el roce constante.

Dentro de lo más destacado del encuentro, ambos candidatos dejaron ya sentenciadas algunas de sus propuestas de cara a ejercer una posible gestión como presidentes de la Nación. Carlos Burgueño, economista de MDZ Radio 105.5 FM explicó cuáles son las ratificaciones que realizó cada candidato el pasado domingo 12 de noviembre.

En primer lugar, se refirió al candidato libertario y afirmó que "Javier Milei insistió en su propuesta de la dolarización y la demolición del Banco Central". Y argumentó que "el basamento de lo que sería una política económica está en estas dos propuestas. Hay cierta injusticia, creo yo, en detenerse sólo en los problemas políticos que Milei tendría en implementar sus propuestas, porque obviamente son ideas muy polémicas que llevarían a la economía argentina a una situación de no retorno en los dos casos. La verdad es que las realizaría sin apoyo político, porque no tiene ese respaldo por parte de los economistas de Juntos por el Cambio".

"Javier Milei quiere que Daniel Artana forme parte de su equipo y, por lo que le consulté, él dice estar en contra de la dolarización y la demolición del Banco Central. Artana afirmó que no formaría parte de un equipo económico que avance con esa idea. Los otros dos candidatos que tiene son Rodolfo Santangelo, que no quiere saber nada con la idea, y Ricardo López Murphy que aún no le he consultado por el tema. Pero dos de los tres candidatos que tiene Milei en carpeta están en contra de lo que propone", sentenció.

Por otro lado, Burgueño aseguró que "Sergio Massa insistió con los superávits gemelos". El economista sostuvo que "hay que hacerlo durante décadas como política de Estado. Ahora, el principal socio de Massa es el kirchnerismo, el cuál no cree en esto, de hecho, Axel Kicillof no cree en esto, y ni hablar de Cristina Fernández de Kirchner que lo dijo públicamente".

Javier Milei y Sergio Massa cara a cara durante el debate electoral.

En relación al conflicto que enfrenta Sergio Massa con esta propuesta, comentó: "Se supone que la política de subsidios es fundamental, al igual que la política impositiva, el gasto público y el tema previsional, y ahí es dónde se abren las ventanas de lo que hay que discutir y no se está discutiendo. El tema es cómo Massa va a lograr esas metas fijas que propone si no planea reducir o eliminar nada".

Haciendo una mención y análisis del debate electoral, explicó que "Javier Milei tendría que haberlo pasado por encima a Massa en el segmento económico. Pero resultó al revés, terminó siendo bombardeado por Sergio Massa. Lo mismo sucedió en el bloque de relaciones exteriores, Milei estuvo todo el tiempo explicándose por lo que lo acusaba Massa respecto a China y Brasil, cuando en realidad lo que creo que debería haber hecho es atacarlo", cerró.

Escuchá la nota completa: