La estrategia de Sergio Massa que fue tendencia y terminó como meme

El debate presidencial de cara al balotaje comenzó caliente cuando Sergio Massa le hizo preguntas de "sí o no" a Javier Milei. "Por sí o por no, vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Chiche Gelblung; por sí o por no, vas a dolarizar la economía como planetas en la carta que presentaste a la Justicia Electoral; por sí o por no: vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la Justicia en tu programa de Gobierno; por sí o por no, ¿vas a eliminar el banco central?", fueron algunas de las preguntas que el candidato de Unión por la Patria esbozó.

Rápidamente, esta estrategia que quiso utilizar Massa para desestabilizar a Milei se convirtió en tendencia en X. A la misma, Diana Mondino, la posible canciller de un eventual gobierno libertario tuiteó: "Massa desde que asumiste hay 3.362.037 nuevos pobres, si o no? Massa desde que asumiste se triplicó la inflación, si o no? Massa desde que asumiste cayó 41% nuestro poder adquisitivo, si o no? Massa desde que asumiste es la primera vez que hay trabajadores pobres, si o no?".

Otros usuarios también se sumaron a la tendencia y aprovecharon para pegarle al Gobierno. Miguel Boggiano, economista liberal de las filas de Milei, le recordó al ministro de Economía sus dichos sobre La Cámpora, por lo que también posteó en sus redes: "Massa, si ganas vas a barrer a los ñoquis de La Cámpora. si o no?".

Las leyes de las redes indican la mayoría de las cosas que se hacen tendencia, se convierten en meme, y esta no fue la excepción. Distintos usuarios se volcaron a las redes para publicar sus ideas. Una usuaria publicó: "Cuando da muchas vueltas. Mañana nos vamos a ver si o no?". Otro acudió a una problemática muy común: "Vos dejaste la cubetera vacía en la heladera. ¿Sí o no?".

