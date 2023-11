La decisión clave que tomó Máximo Kirchner en la causa por espionaje ilegal

Máximo Kirchner, actual diputado nacional de Unión por la Patria, tomó la decisión de presentarse como querellante en la causa por espionaje ilegal, en la cual aparentemente fue uno de los espiados. El nombre del hijo de la vicepresidenta apareció en una extensa lista conformada por políticos, periodistas y personalidades destacadas de la sociedad argentina, en una investigación por la cual está detenido el expolicía (que se hacía pasar por periodista) Ariel Zanchetta.

Kirchner pidió hoy que se le conceda acceso como "particular damnificado" a la causa que investiga al detenido y procesado Ariel Zanchetta por espionaje ilegal a diferentes víctimas, tras "haber tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibidas" sobre su persona. El pedido fue manifestado en un escrito entregado al juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi

La presentación fue porque él aparece en el listado de más de 1.200 personas que habrían sido espiadas ilegalmente y se suma a otros pedidos que están siendo analizados por el juez Martínez de Giorgi.

"Que habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los fines de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado", expresó Kirchner en la solicitud de información.

