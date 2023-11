Javier Milei afirmó haber tenido una impecable actuación en el debate presidencial

Luego del debate presidencial que dio ayer entre los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, este último salió a brindar declaraciones en distintas radios para hablar de lo ocurrido en el cara a cara con su contrincante oficialista: "Mi objetivo era debatir cada una de las preguntas de la campaña negativa que nos hicieron", explicó el libertario.

"A lo largo del debate Massa me agredió ciento de veces, yo no entre en ninguna de esas provocaciones", aclaró Milei para referirse a cómo el ministro de Economía de la Nación se propuso "chicanearlo constantemente", logrando que su par se quede sin respuestas para defenderse. Esta autodefensa de Milei va de la mano con lo que Marcela Pagano, diputada electa de LLA, dijo a la prensa antes del debate: que la misión del líder del partido era acercar las propuestas a la gente y no subirse a la ola de chicanas y carpetazos.

En la misma línea, Milei hizo referencia, en diálogo con Radio Mitre, a cómo "todos tosían" en el cierre de dos minutos que tuvo lugar para finalizar el debate: "La gente de Massa que estaba frente a mi se dedicaba a toser, qué hacia Wado de Pedro en el lugar donde yo tenía que entrar", se preguntó.

También se refirió al "carpetazo" que Massa lanzó sobre él en el momento que le pidió que cuente que había tenido una pasantía en el Banco Central. El candidato-ministro insistía en que le explique a la gente por qué no había durado. "Hacer un carpetazo muestra lo oscuro de Massa, esa información era privada, hice una pasantía en el Banco Central de seis meses y no me la renovaron", se limitó a decir Milei en diálogo con Radio Continental.

Massa utilizó ese dato en el momento donde se pusieron a debatir sobre un examen psicotécnico para poder ser presidente. La idea era sacar de las casillas a Milei. Pero este, un día después, no solo dice que lo único que intentó Massa fue provocarlo, sino que también "el que mintió fue él".

El cara a cara entre los dos candidatos duró casi dos horas y estuvo repleto de chicanas y tensión.

El candidato libertario habló sobre el asunto que envolvió las horas previas al debate: pocas boletas de La Libertad Avanza fueron entregadas en las urnas para la elección. Pero Milei explicó el motivo: "Detectamos irregularidades, roturas de boletas en determinados lugares. Eso lo tenemos estudiado y esa ruptura de boleta y desapariciones se da entre las 8 y las 9.30 horas de la mañana. En los lugares esos mandamos menos boletas adentro de la urna y les mandamos más a los fiscales", afirmó.

La idea de esa estrategia, según el libertario, es poder perder la menor cantidad de boletas en ese tiempo en donde dicen que encontraron mayor cantidad de irregularidades.

Para finalizar, el libertario aclaró que desde su visión hizo un debate "de manera impecable" y que a pesar de las chicanas del oficialismo logró su cometido.