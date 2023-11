El tajante análisis que destroza a Javier Milei y beneficia a Sergio Massa

Sergio Massa y Javier Milei realizaron su último frente a frente en vísperas del balotaje presidencial. El 19 de noviembre serán las "elecciones más importantes de los últimos 100 años", sentenció el candidato libertario durante el debate. Esta declaración, como otras tantas, fue lo más destacado que dejó el encuentro entre ambos candidatos a presidente llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA.

El debate electoral suponía un desafío para ambos candidatos, quienes debían buscar consolidar los votos obtenidos el 22 de octubre y capturar aquellos que quedaron a la deriva. En lugar de centrarse en presentar sus propuestas, el eje central pasó por mostrar un trato de sometimiento, con Javier Milei en el rol de sometido recibiendo una constante presión por parte del candidato oficialista. Si algún argentino buscaba argumentos para decidir su voto, no los consiguió.

Así lo consideró Gustavo Córdoba, titular de la consultora Zuban Córdoba, quien habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó que "fue un episodio en el cual ambos cumplieron a rajatabla la premisa previa. Todos sabíamos que Sergio Massa iba a estar prácticamente sin errores, que iba a tratar de buscarlo a Javier Milei, hacerlo pisar el palito, y que Milei iba a tener dificultades. Efectivamente ese pronóstico se cumplió. Desde la perspectiva del desempeño comunicacional y político, Massa estuvo impecable. Milei no tanto porque creo que nunca pudo imponer un eje de debate y se lo vio incómodo en determinados momentos. Creo que Javier Milei desaprovechó un montón de temas en los cuales Massa podría haber hecho agua. Además, me parece que Massa, en términos simbólicos, siempre le marcó la apertura de los temas, con ese modo de preguntarle sí o no, lo condicionó muchísimo a Milei".

"A Javier Milei le faltaba muchísimo para llegar a esta instancia de la presidencia, se le nota mucho en todos sus aspectos, tanto emocionales, políticos, narrativos; es muy limitada su capacidad de expresión. Estos debates sirven para ver de alguna manera la capacidad pedagógica que tienen los dirigentes de explicar de manera simple temas complejos. Milei no logró utilizar un solo tema a su favor, pasó todo lo contrario, si algún asesor le planteó hacer lo que hizo deberían echarlo. El defender a Thatcher en un contexto de un debate presidencial en Argentina me parece que es un tema insólito. Fíjense la paradoja, a Margaret Thatcher en Inglaterra la echaron por subir impuestos y apoyar la integración europea, todo lo contrario por lo que los libertarios acá en Argentina la ven e idolatran", agregó analizando lo más relevante.

Javier Milei durante el debate electoral.

Además aseguró que "Massa tiene chance de ser presidente de la Argentina, a tenor de lo visto ayer incluso más todavía, básicamente porque tiene enfrente a Milei. Con otro candidato, quizás Massa no tendría tantas chances. Sergio Massa estuvo ayer en 4K y Javier Milei en blanco y negro, esa es la gran diferencia entre ambos de lo que nos aportaron anoche. Milei no nos aportó una sola paleta de color, no nos brindó ninguna información adicional de la que ya sabíamos en la previa, sino que al contrario, confirmó un montón de sospechas. Y en el caso de Massa, no tuvo errores".

En relación a cómo repercute el debate en la elección de voto de las personas, argumentó: "Previo a los debates veo a los públicos ya definidos en su voto. Son muy poquitos los indecisos que quedan y que ven este tipo de debates. Generalmente influye más el debate sobre el debate, todos estos comentarios posteriores, los memes que hay en las redes sociales, todos los recortes publicitarios que van a hacer los equipos de campaña, con todo esto van a inundar la campaña electoral y ahí sí los indecisos se van a topar con lo que pasó anoche".

"El debate electoral tiene el rol de aportar información para que los votantes se definan, pero esta vez no aportó mucho más de lo que aporta la campaña electoral en sí. Si tuviera que definir como especialista lo que pasó anoche, diría primero que fue aburrido. Segundo, que no nos aportó más información que confirmar sospechas previas. Y tercero, el gran ganador de la noche fue Google", concluyó.