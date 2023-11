Debate Massa-Milei: reclamos, gestos y chicanas que rompieron las reglas

Aunque estaba prohibido por reglamento, en el debate presidencial entre Sergio Massa, de Unión por la Patra (UxP), y Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), hubo murmullos, festejos y fuertes expresiones y reacciones a lo que sucedía. Cada uno en su atril, los candidatos protagonizaron un duelo verbal y televisivo que, por momentos, fue muy tenso y por otros, entretenido y hasta divertido. La trama requería atención y, como si se tratara de una serie de Netflix, invitaba a la audiencia a involucrarse y adivinar qué pasaría al segundo siguiente, qué respondería cada uno a la chicana del otro.

De asiento a asiento, la gente se hacía comentarios sobre lo que iba viendo. "La carita de Milei", era uno de los que más se escuchaba. "Massa anota", fue otro. Aunque los políticos estaban ubicados en un atril, detrás de ellos había una pantalla que los mostraba en tamaño gigante. Allí podían verse sus gestos, que no fueron tantos ni diferentes entre sí y que parecieron moderados.

A Massa se lo vio como en cualquiera de sus anuncios o conferencias como ministro de Economía. Serio, con la mirada a cámara, apenas el torso inclinado hacia Milei. Al libertario, en cambio, se lo vio más expresivo. Eso es algo habitual. Entre sonrisitas socarronas y balanceos de ojos fue respondiendo a las dagas de Massa que lo apuñalaban una y otra vez con un "¿Por sí o por no, Javier?". Al principio Milei miraba al frente, pero poco a poco fue girando su cuerpo hasta quedar directamente proyectado hacia su contrincante.

El clima que se generaba en estos momentos era bastante parecido al de las escenas de Esperando La Carroza en la discusión entre Elvira (China Zorrilla) y Nora (Betiana Blum) en el living de la casa de la primera, aunque un poco más dramático si se tiene en cuenta que no son personajes de ficción, sino candidatos a presidentes. La sensación tiene que ver con una falsa amabilidad, con la búsqueda de no caer en golpes bajos ni asuntos personales aunque no se logró.

Massa y Milei tuvieron el cuchillo debajo del poncho. Y los enredos verbales terminaron, cada tanto, en un puntazo. Como cuando el primero le preguntó al segundo por qué no había permanecido como empleado en el Banco Central cuando fue pasante, y como cuando el libertario se metió con Malena Galmarini, esposa del oficialista, al criticarle que nunca ganó una elección.

Perlitas de la previa

Los invitados de cada candidato quedaron cruzados a sus líderes. Los de Sergio Massa se sentaron del lado de Milei, y los de Milei, del lado de Massa. El ingreso a la sala se hizo desde las 20:20. Entre las 20:40 y más cerca de las 21 terminaron de ubicarse las figuras de cada uno de los espacios. Cuando llegó Victoria Villarruel, los suyos la aplaudieron y celebraron. Se ubicó al lado de Karina Milei y Guillermo Montenegro. En los intervalos salieron de la sala.

Por la línea de Massa se pudieron ver al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, conversando con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner minutos antes de que empiece el debate. Otra postal que dejó el ingreso fue la llegada del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que fue uno de los últimos en ingresar y ubicarse.

Las primeras diferencias

Una vez comenzado el debate, Massa, que llevaba escarapela en su saco, dio la primera sorpresa. Usó sus dos minutos de presentación para caminar hacia al frente y hablar. Lo hizo fuera del atril, fuera de la estructura. Mientras tanto, Milei anotaba. Luego llegó su turno y lo hizo rígido, quieto, desde el lugar que le había sido asignado. En este punto, mientras Massa se enfocó en propuestas, en desglosar qué va a hacer si llega a la Presidencia; Milei usó su tiempo en contar quién, qué sabe y qué puede.

"Por sí o por no", la pregunta de televisión que tocó a dos periodistas

El primer eje temático de debate fue el de Economía. Desde este momento Sergio Massa insistió en una expresión para preguntar que luego repitió hasta el hartazgo: "Por sí o por no". Lo dijo una y otra vez. Milei lo esquivó, se negó a responder y hasta se burló de la retórica. Massa insistió en la construcción "por sí o por no" y mencionó elípticamente a los periodistas Eduardo Feinmann y Chiche Gelblung al sentenciar: "Les mentiste a ellos o nos estás mintiendo esta noche".

"Uh" y risas en la sala

Hubo dos grandes momentos en los que se rompió el reglamento y se violó el silencio que se requería por parte del público. El primero, fue cuando Massa volvió a poner sobre la mesa el debate acerca del test psicotécnico. El auditorio exclamó "uh", como cuando a alguien le dan un golpe fuerte. El segundo fue cuando Massa aseguró con firmeza: "No tengo empresarios amigos". Un ala de la sala rompió en carcajada.

El momento en el que Macri y CFK entraron en la discusión

Fue a las 21:42 cuando Sergio Massa los trajo a escena. "No vine a discutir ni a (Mauricio) Macri ni a Cristina (Fernández de Kirchner)", le dijo a su contrincante y le aclaró el duelo: "Sos vos o yo", como si se tratara de un asunto de vida o muerte.

Estos nombres propios se repitieron tres veces. En el afán de intervenir quirúrgicamente al país del pasado, los candidatos los trajeron al presente con la sentencia de que la etapa que empieza es, o desearían, sea sin ellos.