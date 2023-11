Debate caliente: la estrategia de Sergio Massa que incomodó a Javier Milei

El último debate presidencial no definió el voto de los argentinos, sin embargo dejó distintos análisis en los que los candidatos quedan mejor o peor parados de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.

Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis Consultores, habló este lunes post debate en MDZ Radio 105.5 FM y dejó en claro que – según analizó – Sergio Massa (Unión por la Patria) supo aprovechar la oportunidad mucho mejor que Javier Milei (La Libertad Avanza).

“Es el último hecho político relevante de la campaña hacia la segunda vuelta, no vamos a tener otra instancia tan importante como la de anoche. Es un debate que si uno lo analiza desde un plano práctico y un plano estratégico, en los dos planos se vio una asimetría muy marcada entre un candidato que supo aprovechar el debate como Sergio Massa y un candidato que no supo aprovechar la oportunidad que le presentaba el debate”, señaló Romero en Tardes de Frente.

“En el plano práctico – insistió - uno supone que un candidato que va a dar un debate se prepara para tener el mejor desempeño. Dio la sensación que se vio a un candidato muy preparado, muy profesional, como Sergio Massa, que no nos sorprende. Massa fue candidato en nueve de las últimas once elecciones, nadie en la Argentina está preparado como Massa para ser candidato, independientemente del juicio de valor que uno tenga respecto de sus ideas o su capacidad para resolver los problemas. Y por el otro lado un político nuevo, inexperto, que no está preparado para este tipo de eventos”.

“El otro plano es el estratégico. ¿Qué es lo que los dos buscaban en el debate? Y me da la sensación que acá también hubo una clara ventaja para Sergio Massa. Aprovechó el debate para lograr un objetivo estratégico para él: Massa, para ganar esta elección, necesita seducir a uno de cada cuatro votos opositores y el objetivo estratégico era plantear y profundizar algunas dudas que despierta la figura de Milei sobre un segmento de los votantes opositores. Y pareciera que en ese sentido tuvo éxito”, remarcó.

En tanto que “para Milei, el objetivo estratégico era tratar de lograr el encuadre más conveniente que él tiene para capitalizar la mayor demanda de voto de cambio que hay hoy en la escena. Era decirle a la gente que lo que hay que elegir es continuidad o cambio. Es curioso que los dos últimos minutos de cierre de Milei, en ningún momento mencionó la palabra cambio, que es el encuadre más favorable para él”.

Romero señaló que “da la sensación que Milei fue a exponer su propuesta, mientras que Massa fue a exponer su propuesta y exponer la propuesta de Milei. Hubo una planificación inteligente por parte de Massa, que cuando tuvo que enfrentar el eje más dramático para él que es el económico, tuvo una estrategia que fue la famosa seguidilla de preguntas, logró consumirle gran parte del tiempo que tenía Milei para ese eje y cuando Milei se quedó con 30 segundos a Massa le quedaban 3 minutos y medio. Massa terminó el tiempo hablando solo, sin posibilidad de que Milei pudiera plantearle interrogantes, lo pudiera poner en el lugar incómodo de tener que dar respuestas”.

También opinó que “a Massa le conviene que la discusión sea personal, porque entiende que en la comparación tiene muchos más atributos para generarle certezas y garantías a la gente. El problema de Massa es desde dónde ofrece soluciones; cuál es su coalición de Gobierno, quiénes son sus socios, de dónde viene Massa, cuál es la historia de Massa gobernando. Hubo falta de pericia del candidato opositor de focalizar la discusión en esos aspectos y no en lo personal. Esto es algo que Massa ha buscado y ha logrado con éxito imponer”.

Sin embargo, Romero aclaró que “la elección todavía está en disputa y Milei la puede ganar tranquilamente; lo que nos está dejando como lección este proceso es, primero, los partidos políticos tienen que pensar en qué candidato le van a ofrecer a la gente. Y después, me parece que un espacio no puede delegar las estrategias del espacio a las estrategias individuales del candidato”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM