Quién es Fernando Cerimedo, el polémico consultor digital de Javier Milei

Fernando Cerimedo es una pieza en fundamental en la campaña electoral del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. Se desempeña como consultor en materia de comunicación digital y ocupa un rol protagónico en la imagen del economista libertario en redes sociales. En 2016 tuvo fue condenado por haberle vendido a dos personas diferentes el mismo departamento en Mar del Plata.

Cerimedo (42) se encarga de -y fue admitido en una entrevista al diario La Nación- manejar la maquinaria de perfiles en redes comúnmente denominados, trolls o bots, que sirven para darle visibilidad a cuestiones partidarias en el mundo del internet. "¿Por qué vamos a mentirle? Es mejor que la gente sepa quién crea y usa trolls o cómo se hacen y que entienda las reglas del juego (...) Los trolls mal usados en política son los que se utilizan para insultar, sí”, dijo en aquella ocasión.

Además, Cerimedo es dueño de Madero Media Group. un holding de empresas, radios y portales periodísticos -como La Derecha Diario. Antes de su acercamiento a Milei, prestó servicios digitales para Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ambos aliados de La Libertad Avanza de cara al balotaje del 19 de noviembre. En tanto, fue parte de las campañas de José Antonio Kast, en Chile, y de Jair Bolsonaro, en Brasil. Asimismo, fue el nexo entre Javier Milei y el periodista "trumpista" estadounidense Tucker Carlson, cuando el norteamericano entrevistó a Milei y rompió un récord de visualizaciones.

Y, más allá, de sus trabajos con dirigentes vinculados a la derecha, también estuvo con intendentes bonaerenses de extracción peronista, tales como Fernando Espinoza (La Matanza) o Cristian Cardozo (Partido de la Costa).

Fernando Cerimedo junto a Tucker Carlson.

Problemas con la Justicia

El empresario de expertise en el área de marketing digital también tiene inconvenientes con la Justicia. Mese atrás se conoció una condena en la Justicia penal por estafa y defraudación tras haberle vendido a dos personas el mismo departamento en la localidad costera de Mar del Plata. Por esto fue condenado en marzo de 2016 por los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa en concurso ideal. la pena fue de dos años y seis meses de prisión en ejecución condicional. Posteriormente tuvo otro percance con la Justicia, ya que se abrió otra causa en el fuero civil a través de una demanda por daños y perjuicios a quienes sufrieron la estafa del de la propiedad inmobiliaria.

El hecho se remonta a 2012, cuando Cerimedo vendió por US$ 30 mil una propiedad en la calle Chile 2218 en Mar del Plata. El expediente judicial explica que todo comenzó cuando "el día 25 de julio de 2012, una persona de sexo masculino firmó en calidad de vendedor un boleto de compraventa con María del Rosario Pérez Yáñez y Alejandro Gabriel Real Salas respecto del inmueble sito en calle Chile 2210/22, unidad funcional 6, primer piso, departamento 8 de esta ciudad, por la suma de treinta mil dólares estadounidenses (US$ 30.000,00), todo ello a sabiendas de que dicha operación no se iba a poder concretar en razón de que con fecha 3 de mayo de 2012 la misma persona había celebrado una operación similar con Daniela Adela Irouleguy por el mismo monto".

El escrito indica que "a fin de tener por acreditado el hecho así descripto valoro en particular la denuncia formulada el 4 de septiembre de 2012 por Daniela Adela Irouleguy, quien relató que el día 3 de mayo de 2012, en la sede del Banco Provincia, firmó un boleto de compraventa supeditado a la aprobación del crédito hipotecario que ya se encontraba en trámite por ante dicho banco, con una persona de sexo masculino respecto de un departamento en calle Chile 2218/2220/2222, primer piso departamento 8, entregando en dicho momento la suma de pesos dos mil doscientos dos ($ 2.202,00). Sostuvo que luego continuó realizando trámites sobre dicha operación, firmando la correspondiente escritura una vez otorgado el préstamo respectivo, en fecha 10 de agosto de 2012 ante el escribano Rubén Crego. No obstante ello, el vendedor, aduciendo que necesitaba realizar unos arreglos en el departamento, no le hizo entrega de las llaves al momento de firmar la escritura, por lo que el escribano retuvo la suma de dólares seis mil (U$S6.000,00) y se firmó un contrato de comodato hasta la entrega definitiva de la posesión. La denunciante manifestó que el 24 de agosto de 2012 se encontró con el vendedor, quien se hizo presente en el inmueble con un cerrajero aduciendo que no podía encontrar las llaves.

"Cuando el cerrajero abrió las cerraduras de departamento, en su interior encontró unas camas y ropa colgada en el placard. El vendedor regresó el día 25 de agosto con un camión de mudanzas y se llevó todo. lo que había en el interior del inmueble. La denunciante manifestó que no se mudó inmediatamente puesto que era su deseo pintar el departamento, lo cual fue realizando durante los días subsiguientes. Ya siendo el día 29 de agosto, al llegar a su nuevo domicilio junto a su madre pudo observar que la puerta se encontraba rota, y en el interior había una persona llamada Alejandro Real Salas, quien le manifestó que era el dueño del lugar y que su hija vivía en el departamento desde el mes de mayo, acusando a la denunciante de romper la cerradura, por lo que se retiró del inmueble y realizó la correspondiente denuncia", continúa.

"Todo lo manifestado por Daniela Irouleguy se encuentra respaldado por las copias certificadas de las escrituras públicas traslativas de dominio, el boleto de compraventa de fecha 3 de mayo de 2012 y el contrato de comodato de fecha 10 de agosto de 2012, agregados a fs. 21/65.En su denuncia efectuada a fs. 153, de fecha 30 de agosto de 2012, Lucía María Real Salas expresó por su parte que sus padres, Alejandro Gabriel Real Salas y María Rosario Pérez Yáñez, en fecha 13 de mayo de 2012 compraron el inmueble ubicado en la calle Chile 2210/2222, unidad funcional 6 departamento 8 de esta ciudad, a la misma persona que protagonizara la operación antes descripta, por el valor de dólares estadounidenses treinta mil (U$S 30.000,00), los cuales se abonaron en efectivo, firmando el boleto de compraventa en la sede de la escribanía Ravalli el 25 de julio de 2012", sostiene el expediente judicial.

Y agrega: "Dicho boleto se encuentra glosado a fs. 4. La denunciante manifestó que en fecha 29 de agosto, el vendedor se comunicó con sus padres informándoles que supuestamente un apoderado había vendido nuevamente el departamento sin su consentimiento, por lo que le informaba que en fecha 25 de agosto del mismo año había retirado con un flete la totalidad de las pertenencias de la denunciante y que se encontraban guardadas en un guardamuebles. Por esta razón Alejandro Real Salas se hizo presente en el domicilio de calle Chile, pudiendo observar que habían retirado la cerradura del departamento, y al ingresar lo encontró vacío. En ese momento llegó Daniela Irouleguy, quien dijo ser la dueña del inmueble pues había firmado la escritura traslativa de dominio".

"En la testimonial prestada a fs. 171, Jorge Omar Correa dijo ser el dueño del transporte que retiró los muebles del departamento el día 25 de agosto de 2012 y los guardó, por orden de la misma persona descripta por las denunciantes, hasta que se presentó Lucía Real Salas unos días después y le solicitó que llevara nuevamente los muebles al departamento de calle Chile. Sus manifestaciones se encuentran, por su parte, avaladas por la copia de la factura agregada a fs. 154", aporta.

El ardid llevado a cabo por el vendedor del inmueble se encuentra claramente configurado a partir de la lectura de los e-mails intercambiados por el vendedor y Alejandro y Lucía Real Salas, los que se hallan agregados a fs. 211/214, donde se puede verificar que mientras realizaba los trámites correspondientes al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio con Daniela Irouleguy, los cuales implicaban la tasación del inmueble, la entrega de los planos y las solicitudes de informes en la escribanía Crego, le manifestaba a la familia Real Salas diversos datos sobre los costos de la escritura sobre el mismo inmueble, brindando posteriormente distintas versiones respecto de lo sucedido el día 29 de agosto de 2012, cuando se encontraron ambas víctimas en el departamento, tales como un supuesto remate del inmueble por una deuda del propietario anterior, para luego manifestar que otra persona había vendido el departamento en su nombre, versiones que no han podido ser corroboradas durante el trámite de la presente investigación", concluye.

El documento