La sorpresiva reacción de Carlos Maslatón a la invitación de Sergio Massa al debate

Cuando se conoció la lista de invitados que acompañarán a Sergio Massa al último debate presidencial que protagonizará contra Javier Milei, un exaliado del libertario apareció de forma sorpresiva entre los presentes del lado del candidato de Unión por la Patria.

Se trata del abogado liberal Carlos Maslatón, quien lo confirmó a través de su cuenta de X. "Me acaba de invitar Sergio Massa y no pude decir que no, frente a semejante honor, en esta dramática hora política nacional", manifestó el dirigente libertario.

Y concluyó con un mensaje de cara a los comicios del próximo 19 de noviembre. "Vamos por la victoria de la libertad y la democracia", sostuvo.

El mensaje de Maslatón

Activo en sus redes, también apuntó contra los referentes del espacio liderado por Milei por plantear la posibilidad de un fraude electoral en la segunda vuelta.

"Que el campamento de Javier Milei se deje de inventar y de mentir con fraudes que no existen, Repartan las boletas, a voluntad y como gusten, compitan y respeten la democracia. Saludos a todos desde el campamento de Sergio Massa", replicó.

En varias oportunidades, Maslatón expresó su respaldo al espacio del economista pese a su alejamiento de La Libertad Avanza. Sin embargo, el apoyo sellado de un sector de Juntos por el Cambio y el acercamiento de Mauricio Macri al postulante lo hicieron cambiar de parecer y ahora se definió por votar al ministro de Economía el próximo 19 de noviembre.

"Rechazo el pacto Macri-Milei. Rechazo el giro de Milei del liberalismo hacia el libertarianismo norteamericano combinado con neofascismo", expresó semanas atrás para rechazar el pacto con el fundador del PRO.