La inquietante e inesperada visita que recibió Javier Milei en el debate

El debate entre Javier Milei y Sergio Massa, candidatos a presidente, concentra la atención. Para presenciarlo en la Facultad de Derecho estaban convocados los principales dirigentes políticos de cada espacio, además de asesores, invitados especiales, periodistas y referentes de distintos ámbitos. También hay familiares y amigos de los candidatos. Pero Milei recibió una visita inesperada: sus padres.

No sería nada fuera de lo común, salvo que el propio Javier Milei está fuertemente distanciado de su padre y de su madre. Incluso en varias entrevistas los dio "por muertos". "Los perdoné, pero para mí están muertos", aseguró. Milei sufrió violencia de parte de su padre y varias veces lo contó, así como también relató que buscaba su fracaso.

Los periodistas de MDZ que están en la Facultad vieron a los padres del candidato de La Libertad Avanza en la sala. Se trata de Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucich, quienes llegaron juntos.

Los padres de Javier Milei, presentes en la UBA para vivir el debate presidencial. Foto: Noticias Argentinas

Quien sostiene la estructura política y emocional de Milei es su hermana Karina, su principal referente en todo aspecto. Ella sí mantiene relación con sus padres. "Mi viejo me cagaba a trompadas. No me olvido más de una golpiza que me dio el 2 de abril de 1982, cuando tenía 11 años. Estábamos viendo en la tele todo lo de Malvinas y a mí se me ocurrió decir que eso era un delirio, que nos iban a romper el culo. A mi viejo le agarró un ataque de furia y empezó a pegarme trompadas y patadas. Me fue pateando a lo largo de toda la cocina. De grande dejó de pegarme para infligir violencia psicológica", dijo Milei en una entrevista con Diario Perfil.

En entrevistas posteriores Milei aseguró que perdonaba a sus padres, pero que no quería saber nada más.