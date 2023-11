Inhibidores de señal en las cárceles: Luis Petri estalló de furia contra Sergio Massa

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, acusó a Patricia Bullrich de haber "sacado el sistema de inhibidores de señal en las cárceles", lo cual provocó la furia de Luis Petri, excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio e impulsor de dicha reglamentación en los centros penitenciarios.

"Lo que si me gustaría es volver al sistema de inhibidores en las cárceles que sacó Patricia Bullrich, tu nueva compañera, y que perjudicó todo el seguimiento y control de Los Monos en Santa Fe", sostuvo Massa a la hora de exponer en el bloque de Seguridad durante el debate electoral de este domingo que lo enfrentó cara a cara con Javier Milei, de La Libertad Avanza

A partir de lo ocurrido, Luis Petri -que fiscalizará en las elecciones a favor de Milei- manifestó en sus redes sociales: "¡¡Massa no mientas más!! Soy autor de la ley que establece la obligatoriedad de la colocación de inhibidores de señal en las cárceles y que impulsó Patricia Bullrich. Tu gobierno nunca la cumplió, de he hecho liberó las cárceles. #Debate2023".

El posteo de Luis Petri.

Luego, se dio un momento particular cuando Massa le "dio la palabra" y Milei dijo que se la "cedía" a él. Posteriormente, Massa dijo que "el problema es que cuando uno no tiene nada que decir en un tema que no le interesa y que no estudió, busca tiempo para rellenar. Yo a este tema lo tomo personal. Así como plantean que Seguridad es una tema de gobernador o intendentes, para mí no. Para mí, centralmente, va a ser responsabilidad mía la lucha contra la inseguridad".

