Empresarios mendocinos definieron su postura frente al balotaje

A pocos días de que se celebre el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, empresarios mendocinos que se encuadran en la UCIM (Unión Comercial e Industrial Mendocina) dieron a conocer su postura en torno a la contienda.

“Elegir en un clima de respeto por las personas y la Democracia”, fue el nombre que lleva el comunicado en el que hacen hincapié en el contexto económico en el que se encuentra el país: “Argentina va a tener este año 180% de inflación y más de 40% de su población es pobre”.

El escrito agrega que “hemos padecido un 2023 angustiante y padecido la caída de nuestra calidad de vida, no solo desde la economía sino también, el deterioro de la salud, la educación, la seguridad y todos los aspectos de la vida. Nos empobrecemos cada día más”.

Como responsable de este contexto, los empresarios señalaron no solo al oficialismo sino que suman “también al resto de la clase dirigente”.

“Nos trajeron hasta acá, los sucesivos gobiernos, las administraciones y sus oponentes no pudieron cumplir su rol, dentro del sistema democrático y parecen solo buscar/mantener/obtener poder”, consideraron.

Respecto a esto, la UCIM lanzó una fuerte crítica respecto a lo que ha ocurrido en los últimos meses: “Como si todo esto no fuera suficiente, tenemos que soportar, en campaña (larguísima campaña) a diario, miserias de uno y otro candidato, expuestas por el adversario”.

“Videos sacados de contextos o no, declaraciones que mucho distan de ser propias de gente noble, historias presentadas en distintos soportes a la opinión pública que no hacen más que agregar más angustia a quienes tenemos que elegir entre dos opciones que no aparecen como las mejores y generan más y más grieta”, detallaron.

La entidad cierra su escrito con un mensaje a la ciudadanía: “No tengamos miedo. Confiemos en la Democracia y gane quien gane el balotaje, seamos conscientes, como argentinos, que debemos defender nuestros derechos e instituciones democráticas, pacífica y sostenidamente, poniendo lo mejor de cada uno en juego”.