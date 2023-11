El pacificador mensaje de cierre de Sergio Massa tras un debate picante

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó que Argentina "tiene que enterrar la grieta e ir a 10 políticas de Estado con diálogo y consensos que le den previsibilidad a largo plazo".



"Entiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos sino como vehículo para no elegir un camino que es odio y daño. Quiero decirles que no sientan que tiraron el voto sino que vamos a construir confianza", dijo Massa en su intervención final en el debate presidencial obligatorio.

Noticia en desarrollo...