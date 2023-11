Debate electoral: las respuestas de Javier Milei a las cinco filosas preguntas que le hizo Sergio Massa

En el marco del debate presidencial llevado a cabo este domingo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Sergio Massa comenzó el primer bloque -vinculado a la economía- con cinco preguntas desafiantes dirigidas a Javier Milei. "Por sí o por no", planteó el candidato de Unión por la Patria, lo cual generó la reacción del aspirante de La Libertad Avanza en sus respuestas.

"Javier, por sí o por no, te quiero preguntar: dijiste en el programa de (Eduardo) Feinmann que vas, ¿los vas a eliminar sí o no? ¿Vas a privatizar Vaca Muerta como dijiste en el programa de Chiche Gelblung? ¿Vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que e presentaste a la Justicia Electoral? ¿Vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la Justicia en tu programa de gobierno? ¿Vas a eliminar el Banco Central?", señaló Massa.

A lo que Milei contestó: "Primero, a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Vos sos un mentiroso al engañar asustar a la gente como lo hiciste. El boleto, si vos lo agarrás, hoy cubre una sexta parte. Por lo tanto, primero deberías duplicarlo por 6. Con lo cual no te vas a $1.100, sino a $350 aproximadamente".

Y continuó: "Pero, además, nosotros queremos atacar la parte que tiene que ver con los impuestos, lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo: no, no vamos a tocar las tarifas porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, se va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabés cuál es el problema tuyo? Nos reventaste los ingresos. Con vos como ministro cayeron 33% los ingresos, que ya venían cayendo con (Mauricio) Macri. Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos en la convertibilidad, antes de la miseria de ahora de $350.000, tendríamos $1.800.000. Mirá la miseria que generaste".

Luego, Milei aseveró: "Sí voy a terminar con el Banco Central porque es el origen de la inflación, la maquinita. Voy a terminar con la inflación porque es la forma en la que cual ustedes nos roban a nosotros. Con la emisión monetaria, en más de 20 años, nos robaron US$ 280 mil millones. El Gobierno de delincuente en el que participás nos están robando US$ 90 mil millones. De esa manera, este año te estás llevando US$ 25 mil millones. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida?".

"El tema de Vaca Muerta es una cuestión provincial. Yo no me tengo que meter. ¿Privatizar los mares? Ni siquiera sabés extrapolar una caso de teoría económica en una charla para economistas", puntualizó el economista y diputado nacional libertario.

Finalmente, ratificó que dolarizará la economía y, retomando la temática de subsidios, indicó que no lo hará en una eventual primera etapa al frente del Ejecutivo nacional.