A horas del debate, Javier Milei cruzó a Sergio Massa con un duro mensaje

A horas del último debate antes del balotaje, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, cruzó al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, por un video que había compartido en redes sociales.

"@SergioMassa a esta altura de una campaña tan sucia no me sorprende tu deshonestidad intelectual. Deberías poner también el motivo que me impulsó a insultar de ese modo", se quejó Milei.

Y agregó: "Ah claro, eso implicaría revisar la basura de la política y sus curros que nos hunden en la miseria. VLLC !".

El mensaje de Javier Milei contra Sergio Massa

El enojo de Milei se generó a partir de que el candidato oficialista había compartido un video que compilaba una serie de momentos de Milei gritando e insultando. "Que el insulto no se transforme en nuestro idioma", escribió Massa al compartir el video.

Además de cruzar a Massa, Milei lanzó un nuevo spot criticando al Gobierno por la "campaña del miedo" que han impulsado en su contra.

"Soy el miedo, el candidato de los que menos tienen. Te voy a contar cuál es mi plan. Voy a meterme en tu cabeza para que cuando te pares frente a una urna, sientas que tratar de estar mejor es muy peligroso y te conformes con muy poco", asegura una figura oscura en el spot de Milei.

"Miedo tengámosle a los que nos gobernaron 40 años, se hicieron todos ricos y nos dejaron donde estamos. Votá sin miedo", concluye el spot.