Mario Negri salió a defenderse de una fake news vinculada a Javier Milei: de qué se trata

En la recta final al balotaje presidencial, las fake news han tomado mayor relevancia contra algunos dirigente políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.

En las últimas horas, Juan Grabois tuvo que salir a rechazar unas declaraciones que nunca realizó que hacían alusión a la inseguridad durante un eventual gobierno de Javier Milei.

Ahora fue el turno de Mario Negri, quien en esta oportunidad apuntó contra el canal de noticias ´Crónica TV´ por atribuirle una frase que llamaba a los electores a no votar por el candidato de La Libertad Avanza.

El descargo de Mario Negri.

"Desmiento categóricamente esta afirmación que me adjudica Crónica TV. No he convocado en ningún momento a votar en contra ni a favor de ningún candidato", sostuvo el diputado de Juntos por el Cambio en su cuenta de X.

Allí, Negri compartió una captura del graph del canal que contenía el siguiente textual: "Voten en contra de Milei". El legislador desmintió haberse expresado en respaldo de Milei o de Sergio Massa. "La democracia necesita de un periodismo libre que no desinforme ni fabrique fake news", concluyó.

Pese a marcar distancia del acercamiento de un sector de su coalición al libertario, Negri decidió mantenerse en una posición neutral de cara al balotaje del 19 de noviembre.