La carta de Luis Juez a Schiaretti para que frene un polémico proyecto de Ley

A un mes de la asunción de las nuevas autoridades provinciales en Córdoba, el senador Luis Juez elevó una carta al gobernador Juan Schiaretti para solicitarle que frene un polémico proyecto que ingresó en la Legislatura provincial.

En la iniciativa presentada por el bloque oficialista, se busca modificar algunas de las competencias del Tribunal de Cuentas provincial, órgano de fiscalización del Poder Ejecutivo. Por esta razón, referentes de Juntos por el Cambio (JxC) realizaron una conferencia de prensa en la que expusieron las modificaciones a la normativa vigente que se pretende realizar sobre el Tribunal de Cuentas.

Ocurre que en las elecciones del 25 de junio, que consagró a Martín Llaryora como gobernador electo, venciendo a Luis Juez (JxC), la oposición obtuvo la mayoría en el tramo Tribunal de Cuentas. Por esta razón, los tribunos de Juntos por el Cambio tendrán mayoría en el organismo de control

En dicha conferencia de prensa, el vocal electo Beltrán Corvalán argumentó: “Nos eliminan el control de la compra de combustible de la flota oficial, de las contrataciones directas, de la compra de pasajes aéreos al exterior... Yo visualizo este proyecto como un intento de dinamitar el Tribunal de Cuentas provincial. Ni el kirchnerismo se animó a tanto”, expresó el tribuno.

Al conocerse la iniciativa en la Legislatura de la Provincia, el senador Luis Juez elevó una carta abierta dirigida a Juan Schiaretti exponiendo esta situación.

"Estimado señor gobernador de la provincia de Córdoba, contador Juan Schiaretti: está a 30 días de concluir su tercer mandato con el que los cordobeses lo han honrado. Hemos competido, nos conocemos de toda la vida, hemos militado juntos durante años y reconozco todas las cosas buenas que ha hecho por los cordobeses", comienza diciendo el escrito.

"No puedo dejar de reconocer que ha sido un gobernador destacado en la historia de los cordobeses", admite Luis Juez pero de inmediato señala: "Me preocupa sobremanera que avale que, en el fin del mandato, se concrete un verdadero golpe institucional. Sí, un golpe, porque este año los cordobeses eligieron que Juntos por el Cambio controle a los distintos poderes del Estado dándole la mayoría en el Tribunal de Cuentas".

El senador de JxC denuncia en su carta que "legisladores del Partido Justicialista, presentaron un proyecto que lisa y llanamente vacía de competencias al Tribunal de Cuentas. Este golpe institucional, además de ser contrario e incompatible a la Constitución de Córdoba, se asemeja a los momentos oscuros de la historia de nuestra provincia y de nuestro país, en los cuales los autoritarismos violentaron la voluntad popular y le quitaron al pueblo su soberanía". Legisladores y tribunos de cuentas actuales y electos de JxC realizaron una conferencia de prensa para denunciar los cambios que por ley se quieren hacer en el órgano de control provincial. Foto: prensa JxC

Y le reprocha a Schiaretti: "Como peronista de ley, no puede avalar que en el final del mandato y bajo la presidencia que ejerce del partido y bajo su gobernación, se violente a la voluntad popular. Como cordobés, le pido que no dañe, y que no permita que se manche su legado y su fin de este tercer mandato con el que los cordobeses le han conferido. Le pido que instruya a los legisladores de su partido, de su bancada, que lo retiren, y en caso de que así no lo hagan y la Legislatura lo apruebe, que use su facultad constitucional para vetarlo".

Y finaliza señalando: "No podemos permitir que se viole la voluntad popular. Quien nada tiene que esconder, quien nada tiene que tapar, quien nada tiene que ocultar, nada tiene que temer. No debería ser problema para un hombre de la democracia que el control de las cuentas públicas esté en manos de dirigentes que no sean de su partido, tal cual lo marca el mandato de un pueblo de Córdoba que se mostró adulto y fragmentó el poder para evitar los excesos. En este año, en el que festejamos los 40 años de Democracia, sería muy bueno que la sigamos fortaleciendo con más y más institucionalidad".

La respuesta del oficialismo

Desde el oficialismo, quien argumentó los motivos por los cuales fue elevado un proyecto que realiza cambios en el Tribunal de Cuentas a menos de 30 días de la asunción de las nuevas autoridades fue el legislador Leonardo Limia.

Según expresó, las modificaciones responderían a "la actualización de todo el funcionamiento del Tribunal de Cuentas desde los sistemas, la digitalización, la conectividad y también el cambio a un nuevo edificio. Esto se plasmó en una resolución que ahora se busca darle un rango de ley para que quede como regulación del Tribunal de Cuentas a fin de que esté a la altura de las circunstancias".

Limia negó que se buscara reducir la capacidad de control por parte de los tribunos durante la administración de Martín Llaryora. Y señaló que en reunión de comisión, la oposición tendrá la oportunidad de "hacer todas las acotaciones y plantear todas las dudas que tengan. Para que quede claro, acá no hay ningún tipo de disminución en los controles. Sino que es parte de un proceso de modernización del Estado", sostuvo Limia.