Cuáles fueron los argumentos claves que sentenciaron la destitución de Walter Bento

Este miércoles 8 de noviembre Walter Bento fue destituido y dejó de ser juez federal de la Nación. El Jury de Enjuiciamiento, con seis votos afirmativos y uno negativo, determinó que el magistrado incurrió en conductas impropias a su cargo. Además, Bento perdió los fueros y quedó detenido de forma inmediata luego de oír su sentencia.

Eduardo Puigdéngolas, juez federal que imputó y elevó a juicio la causa de Walter Bento, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y expresó que "está con la conciencia tranquila por haber trabajado honestamente en algo que creía y de haber participado siendo un eslabón en el proceso institucional que llevó a esta situación. Por otra parte, como lo señaló el Tribunal de Juicio, es una situación penosa para el Poder Judicial que un juez sea destituido pero, por otro lado, las instituciones han funcionado bien y han llegado a un veredicto. Ahora resta que el Tribunal de Juicio, que es donde se lleva adelante el verdadero juicio, se pronuncie".

El juez se refirió al procedimiento del allanamiento, y señaló: "A pedido del fiscal, solicité un allanamiento, la policía fue y encontró una nota dentro de la caja de seguridad de parte de Bento que decía 'Puigdéngolas: leé por favor' y eso lo tomé como un acto obstructivo. No me pareció una burla. Si la caja de seguridad tenía contenido, puede inferirse que se vació previamente porque yo argumenté que seguramente, con un grado de posibilidad, Bento ingresó y dejó esa nota con posterioridad al inicio de la causa y lo tomé con un acto obstructivo y así lo califiqué inicialmente".

Además, está el episodio del teléfono el cual "no apareció en el momento del allanamiento, se lo intimó a que lo entregara y no lo hizo. Él consideró que ese era un acto de defensa, pero yo dije que era otro acto obstructivo y fue una de las razones de la destitución, que es una cuestión distinta al juicio penal".

El momento de la sentencia.

Otro objeto que se señaló como acto obstructivo fue el pasaporte, el cuál el exjuez también se negó a entregar: "La clave del pasaporte pasa porque de ahí podrían haberse encontrado algunos destinos que no figuraban en la Dirección de Migraciones por haber sido escala. Walter Bento sostuvo que no lo encontraba en su momento. El hecho de que él tuviera impedido la salida del país no hacía necesario que entregara ese documento de viaje, a ese efecto, decidí tomarlo de esa manera".

Walter Bento tuvo fuertes conspiraciones en contra de Eduardo Puigdéngolas. En consecuencia, el ex juez reveló que ambos tuvieron un encuentro previo a la sentencia. El juez, en primera instancia, argumentó: "No sé porqué él sostiene que estuve en la punta de la pirámide. Fui una parte más de un proceso como cualquier otro, dicté las resoluciones de un juez de instrucción sobre la base de pruebas que incorporó el fiscal y en base a eso se tomó determinaciones". Y luego explicó: "Con posterioridad a hacerse conocer esta reunión, que fue en mi casa, él me pidió vernos al inicio de la causa cuando yo no conocía verdaderamente la prueba porque estaba delegada en el Ministerio Público, e intentó darme sus explicaciones".

"Por supuesto, le dije que concurriera a donde debía ir, que era a presentarse a dar explicaciones de todo. Nosotros estamos expuestos como todo funcionario público a tener que dar explicaciones y si las daba, no iba a tener problemas. Obviamente que si no daba explicaciones, el camino era uno solo. Esa actitud que tuvo en calificarme no fue justa, fue una actitud, entiendo yo, que tuvo para intentar defenderse agraviando. Finalmente él me pidió disculpas y yo las acepté", agregó.

Walter Bento perdió los fueros y fue detenido.

Uno de los argumentos de la defensa de Walter Bento fue que Puigdéngolas fue designado "a dedo" para tomar la causa: "Eso no fue así, yo fui designado de acuerdo a la ley de subrogancia y en las formas de decisión de la Cámara en procesos en donde nos tocaba establecernos con los jueces penales de Mendoza, que éramos tres, y eso iba rotando. En este caso particular, el doctor Garnica sostuvo que como estaba involucrado el doctor Bento, tenía que pasar a mí y así lo decidió la Cámara".

Por último, respecto a la incidencia que tuvo la familia del exjuez, sentenció: "Frente a la imputación realizada por el Ministerio Público, consideramos que había un grado de probabilidades de que la mujer y sus hijos hayan participado en maniobras de lavado de dinero y en adquirir bienes con apariencia de haber sido adquiridos con el producido obtenido legalmente, y eso no lo han demostrado, al contrario, lo han acreditado. Todo esto también tiene un vínculo con las imputaciones que se le hacen respecto a los cohechos atribuidos".

