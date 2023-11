Paritarias: ATE rechazó la propuesta salarial y escala el conflicto con el Gobierno provincial

En el marco de la reapertura de paritarias, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó este miércoles la oferta salarial del Gobierno de Mendoza al considerarla insuficiente. El ejecutivo provincial puso sobre la mesa un 14% de incremento para los meses de noviembre y diciembre, además de una suma para los meses de enero, febrero y marzo que consiste en un 5,8% para cada mes. El sindicato llamó a estado de asamblea y movilización permanente en lo que parece ser la previa de un nuevo conflicto entre ambas partes.

Roberto Macho, secretario general de ATE, indicó luego de no aceptar la oferta del Ejecutivo: "El Gobierno de la provincia ofreció como última propuesta 12 kilos de pan, que es lo que se evalúa con el 14% de aumento en el salario más bajo que tenemos los trabajadores. Queremos llegar al costo de la canasta alimentaria, no queremos ni más ni menos que eso, que está en $380.000. Esta propuesta es insuficiente y plantea el hecho macroeconómico. Pero quiero recordar lo siguiente: el ministro de Hacienda (Víctor Fayad) manifestó 72 horas atrás que la provincia tiene guardado en plazos fijos dos masas salariales de todos los trabajadores -más los intereses- y no lo quiere repartir equitativamente para los trabajadores".

"Los trabajadores no solamente estamos buscando una dignificación en nuestro salario, sino comer todos los días. Lamentamos que estemos en la antesala de un conflicto colectivo. Nuestra asociación sindical ha comunicado el estado de asamblea y movilización permanente en todo el Estado provincial a partir de mañana. Vamos a hacer una asamblea general el martes y se van a comunicar las medidas de acción directa a seguir", agregó Macho.

Luego, enfatizó: "Le decimos al Gobierno: traigan una propuesta salarial para que los trabajadores lleguen al costo de la canasta alimentaria y puedan comer todos los días. Todo el mundo sabe la devaluación que hay, pero una cosa es lo que está pasando en la Nación y otra es que la provincia ya certificó y formalizó que la plata la tiene (...) El Gobierno puso en el acta que es la última propuesta y al definitiva. El año pasado tuvimos 84 días de huelga y sabemos lo que viene. Cuando el Gobierno dice eso es porque lamentablemente estamos en la antesala de un conflicto. Sabemos que hemos estado presos porque el Gobierno nos ha reprimido y quiere callar nuestra voz. Pero estamos dispuestos a seguir luchando por la dignificación de nuestros trabajadores".

ATE se encuentra en estado de "movilización permanente".

Por su parte, la subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, Beatriz Martínez, sostuvo: “En esta oportunidad el Gobierno les acercó la propuesta mejorada para esta segunda ronda de audiencias paritarias que se realiza, teniendo en cuenta el difícil contexto macroeconómico nacional que se lleva adelante en la Argentina".

“Haciendo un enorme esfuerzo por mejorar el sueldo de los trabajadores de Mendoza es que el Gobierno acercó una propuesta superadora consistente en un incremento en el porcentaje de los meses de noviembre y diciembre que alcanzan el 14% para cada mes. Además con el objetivo de dar previsibilidad, algo muy difícil en este contexto, es que también se ofrece una suma para los meses de enero, febrero y marzo que consiste en un 5,8% para cada mes. Además quedó establecida una cláusula de garantía según la cual si durante los meses de enero y febrero la inflación acumulada fuese superior al 12% el Gobierno de la Provincia se compromete a reunirse con los representantes de los trabajadores al lunes siguiente posterior a conocerse el porcentaje de inflación que arroje el Indec para el mes de febrero”, sumó la representante del Ejecutivo a la hora de negociar paritarias.