Otra personalidad negó haber firmado una carta contra Javier Milei y crece la polémica

A poco más de 24 horas de que Lali Espósito aclarara que no adhería a un comunicado de artistas que llamó a votar por Sergio Massa en el balotaje ante Javier Milei, otra personalidad tuvo que salir a dejar en claro que no es parte de otro petitorio similar contra el líder de La Libertad Avanza.

La nueva protagonista fue la escritora Beatriz Sarlo, quien este miércoles por la mañana contó por Radio 10 que no estaba de acuerdo con la declaración.

"Fue una cosa muy rápida me llamaron por teléfono, me llamó un amigo y a mí también me sorprendió (la aparición de la firma) No estoy del todo de acuerdo con el documento", sostuvo.

En ese momento, indicó que "un amigo" fue el que puso su firma en el documento y aunque afirmó que "hubiera preferido que no apareciera", también le restó importancia al asunto.

"Nadie me forzó, no voy a hacer un drama con eso. Digo que me sorprendió, no es una tragedia que me haya sorprendido, es gente toda muy respetable y está todo bien", completó.

Las expresiones de Sarlo hicieron alusión al pedido impulsado por un grupo de intelectuales, encabezados por Graciela Fernández Meijide y Mariano Llinás, quienes llamaron a respaldar la candidatura de Massa y apuntaron contra Milei.

“La conducta pública de Milei y de buena parte de su equipo es contraria a la cultura democrática (...) su explícita negación de pacto de los derechos humanos habilita un retorno de las formas de violencia política y estatal que creíamos superadas”, señalaron en el escrito.