Jorge Macri demora su decisión sobre el balotaje y señaló que se pronunciará "más adelante"

Las expectativas en torno a la postura de los referentes del PRO respecto al acuerdo sellado entre Javier Milei y Mauricio Macri crecen a medida que se acerca la fecha de las elecciones.

Uno de los que aún no se ha pronunciado públicamente es Jorge Macri, quien este miércoles habló de la decisión del expresidente de aliarse con el candidato de La Libertad Avanza y dilató su decisión de cara al balotaje.

"No voy a ser la excusa ni la razón para que se rompa Juntos por el Cambio. Algunos buscan la excusa para que se rompa. Es imprescindible que la unidad del espacio se sostenga. En términos personales, me voy a expresar más adelante, pero he estado siempre enfrentado al kirchnerismo y eso alcanza como definición", sostuvo.

Las declaraciones de Macri fueron en el marco de su participación en 13ª foro Abeceb, realizado en el Faena Art Center de la ciudad de Buenos Aires.

Allí, el intendente de Vicente López se alejó del respaldo explícito que otorgó su primo político y la presidenta del PRO a Milei, en conjunto con una parte del sector más duro del partido amarrillo.

De todas formas, el funcionario porteño también marcó diferencias con Sergio Massa. "Tenemos que ser un límite si Massa es presidente, y una orientación y también un límite si Milei es presidente", aclaró.

Además, el nuevo mandatario de la Ciudad subrayó que "es imprescindible" que Juntos por el Cambio "sostenga la unidad" pese a las tensiones por el acercamiento con La Libertad Avanza y recordó que, aunque no ganaron la elección nacional, sigue siendo una fuerza política que obtuvo muchos triunfos en el Interior.



"Es importante que no nos dividamos. Diez gobernaciones, muchas intendencias, una gran cantidad de diputados y senadores. Son la reserva y la garantía del país que queremos y del que no queremos ser", enfatizó.

De esta forma, Macri se mostró en línea con la postura tomada por los gobernadores de la coalición, quienes días atrás priorizaron "la unidad" dentro del espacio y desestimaron dar un apoyo explícito a ninguno de los dos candidatos, ya que "no es momento de determinar quién será el próximo presidente".