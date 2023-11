El rol que juega Mauricio Macri en la campaña de Javier Milei y qué pasará de cara al balotaje

El tramo final de la campaña electoral de cara al balotaje del 19 de noviembre tomó un giro inesperado tras el acuerdo entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Mientras el candidato Sergio Massa se muestra – para bien o para mal – desde su rol de ministro de Economía, el libertario salió a la caza de los votos de Juntos por el Cambio, provocando un fuerte sismo dentro de la coalición.

Mariano Bergero, analista político y editor de La Voz del Interior, habló este martes en MDZ Radio 105.5 FM y analizó: “Es fundamental el rol que ha tomado y tomará Mauricio Macri. No fue candidato porque no le daban los números y ahora aparece en este momento particular de la foto y parece prácticamente un candidato, lo está supliendo a un Javier Milei que es un candidato muy poco tradicional respecto de la forma de hacer campaña”.

“El interrogante es si va a transformarse en estas semanas que quedan en un candidato más parecido a Sergio Massa que al outsider que parecía que ganaba en primera vuelta”, dijo refiriéndose al candidato de La Libertad Avanza.

Macri muestra abiertamente su apoyo a Milei en las redes.

“Javier Milei estructuró una campaña política que se ha ido desvirtuando: si uno la ve antes de las PASO, luego de las PASO y luego de las generales, con un segundo lugar que nadie esperaba”, insistió.

Y opinó que “en este afán de reconfigurarse para lograr conquistar votos de esa canasta tan importante que ha quedado huérfana que es la de Juntos por el Cambio, se han tomado decisiones. La fundamental es arreglar con una parte de JxC, la que se conoce como el ala dura, Mauricio Macri con un protagonismo renovado y riesgoso. Se juega mucho al ponerse frente a frente con Sergio Massa”.

“Los fuertes desencuentros entre Massa y Macri le auguran al expresidente menor tranquilidad respecto de la que hoy tiene”, advirtió. Y aseguró: “Macri recién ahora se activó en modo campaña y ni siquiera para apoyar a Patricia Bullrich daba tantas notas, se mostraba tan contundente”.

Bergero señaló que es probable que Macri se corra “un poco” de la escena durante los próximos días: “Va a ir moderando su presencia, sobre todo para no solapar a quien es el candidato, que es Javier Milei”.

“Milei se desperfiló tanto que hay algunos interrogantes sobre si este cambio tan importante no puede hacer que sea menos atractivo para los nuevos votantes”, sentenció. Pero adelantó que el 30% que sacó Milei “es un piso” y que “seguramente va a crecer”.

“Hay que determinar cuánto de la porción de votos que sacó Patricia Bullrich con Juntos por el Cambio van a emigrar a la canasta de Milei y cuánto a la de Massa”, analizó.

