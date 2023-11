El rol de Malena Galmarini, los votos de Córdoba y la "inestabilidad" de Milei: los próximos pasos de la campaña oficialista

En el búnker de Unión por la Patria lo tienen claro: no esperan que dirigentes radicales, ni del PRO, ni Juan Schiaretti salga a pedir el voto a Sergio Massa, salvo en algunos casos en particular. Igualmente, las comunicaciones entre peronistas y opositores que se resisten a Javier Milei son fluidas. Malena Galmarini recibió este miércoles a 14 intendente de Córdoba entre los que había peronistas no K, radicales y de partidos vecinales.

Después de perder la interna en Tigre, la titular de AySA se dedicó de lleno a la campaña de Sergio Massa. Se cargó al hombro la conducción del búnker de la calle Mitre. Tiene una oficina en el quinto piso, al lado del equipo creativo de redes sociales que mandó el presidente brasileño Lula da Silva para la campaña y va todos los días.

La reunión con los dirigentes cordobeses tuvo dos objetivos: allanar el terreno para que Sergio Massa viaje a la provincia mediterránea el lunes que viene y sumar a los intendentes del peronismo no K, radicales y vecinalistas a la campaña del oficialismo. Todavía esperan una definición del intendente electo de la Capital, Daniel Passerini y del futuro gobernador, Martín Llaryora. De Schiaretti, por ahora, no esperan demasiado.

"Llaryora habla con Massa y tiene muy buena relación, yo creo que va a esperar hasta último momento para definir su voto", analizó ante MDZ uno de los intendentes que participó de la reunión con Malena Galmarini. Aunque igualmente planteó: "Con Javier Milei también habla y mal no se lleva".

El tigrense apuesta a meterse de lleno en el territorio para la campaña. Crédito: Prensa Massa

Para el comando de campaña oficialista, los votos en Córdoba pueden definir la elección. Hay 1.184.969 de sufragios que en la general fueron para Bullrich y Schiaretti, que el peronismo va a buscar seducir para que no vaya a La Libertad Avanza. Massa tuvo 308.016 votos y Milei 769.847.

"Para el votante de los distintos departamentos es importante ver qué hace su intendente porque es una persona de confianza, un conocido o un amigo para muchos. Y si esa persona alerta sobre el peligro de Milei, tenemos un chance", analizó un estratega de la campaña.

Sergio Massa viaja a Córdoba

Para fortalecer ese vínculo, Massa tiene previsto viajar el próximo lunes a Córdoba donde participará de recorridas en Río Cuarto y James Craik, cerrando con un acto en Córdoba Capital. Allí lo acompañará Natalia de la Sota, diputada por el espacio de Juan Schiaretti que expresó su apoyo a Massa, también es la hija de Juan Manuel, el exgobernador de esta provincia y uno de los dirigentes a los que más respetó el tigrense en política.

También tendrá el apoyo de los intendentes schiarettistas Martín Gil (Villa María) y Marcos Torres (Alta Gracia). "Para los peronistas de Córdoba, para los radicales fieles a los ideales democráticos y populares que los conforman, o a los vecinalistas defensores de sus comunidades, nunca fue tan fácil, nunca fue tan necesario. Unidad Nacional o Abismo. Sergio Massa presidente", señaló Gil. A este apoyo se sumó la CGT de la provincia. Natalia de la Sota, una de las peronista de Córdoba que expresó su apoyo a Massa. Crédito: Twitter

El Partido Socialista, aliado de Schiaretti en la Cámara de Diputados, y de Juntos por el Cambio en Santa Fe, también expresó su inclinación a favor de Sergio Massa de cara al balotaje. Lo hizo con una clara convocatoria al voto por el tigrense y en rechazo de Javier Milei, aunque aclaró que “no formará parte de Unión por la Patria”.

Los próximos pasos de la campaña de Massa

Mientras tanto, Sergio Massa sigue con recorridas y con anuncios. Este martes viajó a La Pampa para anunciar medidas de alivio fiscal para las economías regiones, reunirse con el gobernador Sergio Ziliotto y participar de recorridas. El tigrense bajó un claro mensaje a toda la tropa oficialista: “No darse por ganadores y seguir buscando cada voto". Para eso también viajará a Mar del Plata el viernes donde se reunirá con representantes de la cultura.

En esta etapa de la campaña dejarán de lado "las ideas de Javier Milei". "Con Macri al lado, va a moderarse tanto que va a negar todas sus propuestas más alocadas", analizó uno de los estrategas de la campaña. Así, insistió que la línea que se bajó tiene que ver con mostrar la "inestabilidad" de Javier Milei para gobernar contra los "atributos" de Massa para gestionar. A esto se sumará una campaña de afiches en la vía pública en la que esperan mostrar "que Milei no puede gobernar este país".

La definición del reglamento del debate presidencial del próximo 19 de noviembre ayuda a esta estrategia oficialista. La posibilidad de que se muevan por fuera del atril y la imposibilidad de leer discursos podría despertar la ira de Javier Milei, esperan en el oficialismo. Incluso, están tan en el detalle que esperan que el opositor no tenga sus lentes puesto. "Le va a quitar seriedad y los argentinos van a poder mirar a los ojos a un candidato que no sabe donde poner la atención", cerró un consultor.