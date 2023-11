Democracia Argentina: la crisis de los 40

La crisis de los 40 dice el Sr. Google: “Es un período de cuestionamiento personal que aparece cuando pasamos de la juventud a la madurez. Suele caracterizarse por el sentimiento de frustración por no haber alcanzado el estatus deseado o por no haber cumplido con las expectativas de vida que nos impone la sociedad”.

¿No es acaso esta crisis lo que le sucede a la democracia argentina?

Con un estado inmenso, más del 40% de pobres y una inflación que se va por las nubes, los temas de hoy son los mismos de hace 40 años. Todos vimos esa tapa de aquellos diarios de fines de 1989 que, de no ser por el blanco y negro de las fotos y la fecha en la parte superior, pensaríamos que es de cualquier día de esta semana.

Nací en diciembre de 1982, seis meses después, el 12 de julio de 1983 se convocaba a elecciones, es decir se le puso fecha a la razón de ser de la democracia, ininterrumpida hasta ahora. Crecí a la luz de la democracia, junto con ella, al igual que miles de madres e hijos abrazados por la orfandad, a los 5 años con Alfonsín, a los 15 con Menem, a los 18 con De La Rúa, a los 30 con los Kirchner y a mis 38 con Macri.

Y hoy, ¿este 2023? Nadie lo sabe, la incertidumbre es total, como en una tarde de fin de semana que te das cuenta te pasó la vida por delante. Si queremos proyectar, más que desafíos hay que hablar de responsabilidades, los cimientos ya están: ahora restan levantar las paredes, una buena capa aisladora, y que los ladrillos estén a nivel para revocar. Son nuestras las responsabilidades, con ellas le tenemos que ganar a la rutina, y permitir que el sistema esté al servicio de la gente y no al revés.

La democracia no es abstracta

Está en cada uno de nosotros, así como el repetido ejemplo de que Venezuela no la tiene y es así, no sólo por sus instituciones que no funcionan sino por sus ciudadanos que la perdieron como concepto de sus vidas, empezando por perder su capacidad de decidir.

Como dice Calamaro

Creo que todos buscamos lo mismo

No sabemos muy bien qué es, ni dónde está

Oímos hablar de la hermana más hermosa

Que se busca y no se puede encontrar.

En esta crisis de los 40, que para recuperar la democracia empecemos recuperando a su hermana más hermosa: la libertad. Natalia Contini.

* Natalia Contini, Intendente electa de Anisacate, Provincia de Córdoba.