Alfredo Cornejo explicó su postura para el balotaje y pidió que haya fiscales de Juntos por el Cambio

Alfredo Cornejo volvió a mantener su postura de neutralidad pensando en el balotaje que tendrá lugar el 19 de noviembre. Indicó que no va a pedir el voto por ninguno de los dos candidatos y hasta lo mantendrá en secreto. A su vez llamó a evitar el fraude pidiendo que haya fiscales de Juntos por el Cambio en las elecciones.

"Lo único que evita cualquier fraude es que en cada mesa haya un fiscal de Juntos por el Cambio, del radicalismo o del PRO. 40 años de democracia para que concluyamos en que haya un empobrecimiento generalizado y a su vez ni siquiera haya una democracia plena con fraude, sería un bochorno", comenzó diciendo en LN+.

"Me parece que Juntos por el Cambio debería hacer su mayor esfuerzo militando fiscalizando fundamentalmente en donde el kirchnerismo y el peso del Estado está siempre tentado a hacer fraude", agregó el senador radical mendocino.

Sobre el voto en apoyo a Milei o Massa, sostuvo: "No puedo pedir el voto públicamente por uno u otro de los dos que quedaron en la góndola. No puedo pedirlo porque no tengo la confianza en ellos dos. No tengo la confianza suficiente para involucrarme públicamente, por lo que mi voto es como ciudadano, no como gobernador ni dirigente político. Probablemente lo mantenga en secreto"

"No es relevante lo que vote yo, es mucho más relevante que custodiemos la democracia y el que gane no sea por fraude", aclaró.

Y finalmente, respecto de la postura de otros dirigentes de la oposición, comentó: "Que manifiesten que votan a Milei no tiene por qué significar la ruptura de Juntos por el Cambio. No sé quién fogonea la división de Juntos por el Cambio. Ni Morales, ni yo, ni nadie dice quién está en Juntos por el Cambio".