Victoria Villarruel liquidó a Myriam Bregman por el tema Israel: "Son fascistas”

Tras la decisión de Myriam Bregman de no solidarizarse con Israel por los ataques terroristas durante el debate y rechazar que se realice un minuto de silencio, Victoria Villarruel sostuvo que tanto la candidata presidencial del Frente de Izquierda como su espacio "son fascistas".

"No tienen el vuelo intelectual que les atribuye. Son fascistas, me cuesta hacer comparaciones como se pueden hacer respecto a lo que se vio en la Argentina", arremetió la dirigente de La Libertad Avanza.

"Lo único que hacen es creer que hacen la revolución y lo más alto que llegaron es al piso 30 de Puerto Madero. Son tarados ideológicos", lanzó sin filtro en diálogo por LN+.

Respecto a la actitud de Bregman durante la noche del domingo, la postulante a vicepresidenta de Javier Milei expresó sentir "una profunda indignación la hipocresía de esta gente" y les recriminó que hablen de derechos humanos cuando "no reconocen al terrorismo".

"Tienen una gran divergencia en el pensamiento que vos reconozcas algo y no reconozcas otra cosa. No les interesan las víctimas del terrorismo, los civiles que estaban en sus casas y que fueron acribillados ni esas mujeres violadas, no les interesa nada. Es la hipocresía personificada", subrayó.

En esa misma línea, Villarruel recalcó que la izquierda "hasta el día de hoy sigue lucrando con el sistema democrático" a pesar de que "no tienen ningún problema en apoyar a los terroristas".

"Los apoyaron en la década del 70 en Argentina, en otros países del mundo y en la actualidad en lo que es el conflicto de Medio Oriente. No tienen ningún problema en justificar lo que es una salvajada en pleno siglo XXI", cerró.