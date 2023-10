Javier Milei: duro con el Estado, la casta y el “periodismo ensobrado”

Javier Milei aprovechó la invitación al primer programa de Mirtha Legrand para explicar su plan económico y valoración de la política económica de Carlos Menem y Domingo Cavallo durante la década de los noventa: “Sé cómo se termina con la pobreza y la inflación, sé cómo hacerlo”. El economista volvió a citar los datos sobre pobreza y recalcar la importancia de achicar el Estado y bajar el gasto vía quita o reducción de impuestos. Estuvo acompañado de su novia, Fátima Flores, en la misma mesa donde se conocieron años atrás.

El regreso de Mirtha Legrand puso al economista en el foco y su plan para lograr ganar la elección presidencial. Descartó tajantemente que algo pueda salir bien desde el rol del Estado: “Todo lo que hace el Estado es un fracaso, hay una casta política que se queda con lo que produce la gente de bien, los políticos nos roban lo que producimos”, dijo en una noche relajada que le permitió mostrar un lado humano más empático y calmo.

”Los periodistas ensobrados dicen y hablan a favor del que les pone el sobre”, dijo el economista sobre los medios de comunicación, y acto seguido se metió con el escándalo de Martín Insaurralde y su viaje a Marbella con Sofía Clerici. “No pueden explicar nada de lo que tienen, y Patricia Bullrich no se metió con el tema porque su candidato en Lomas de Zamora fue diez años la mano derecha de Insaurralde”.

Melena. El postre incluyó una “melena de León”.

La dictadura militar y el pasado de Patricia Bullrich fue otro eje de expresiones duros de Milei: “Sigo pensando que Bullrich fue una montonera pone bombas que tiene las manos manchadas de sangre, Argentina en los setenta tuvo una guerra, en la que el Estado tenía el monopolio de la violencia”, aseguró. Y agregó: “Bullrich formó parte de la guerrilla, fue terrorista y ojalá vayamos a juicio así le explica a la sociedad qué hizo en la década del setenta”.

Los chistes internos y coqueteos entre Milei y Fátima Flores fueron constantes, y el candidato se mostró enamorado y llenó de piropos a la humorista. El momento desopilante fue cuando ambos establecieron un dialogo, mientras Flores imitaba a Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei le aseguraba que la iba a dejar sin poder. Hubo tiempo par aclarar por qué no se bajó a saludar a Marcelo Tinelli: “Fui a buscar a mi novia al trabajo, no tengo por qué invadir su espacio, entré por seguridad, nada más”, aclaró.

“Voy a ser presidente”, dijo Milei, para que Legrand le conteste: “se acaba de desmayar Patricia Bullrich”. El clima fue absolutamente alegre y confirmó que la mamá de Flores, “Martita” conversó en privado con Javier Milei. Su infancia en Olivos y su vida deportiva fueron parte de la charla, en la que cada expresión fue acompañada de ponderaciones y complicidad fue total.

Sobre la política y las campañas, Milei aseguró: “somos austeros, nosotros lo atamos con alambres, nuestro vínculo con la gente pasa por otro lado”. Aprovechó también para hablar del financiamiento de su campaña, en la que expresó: “decía que un yo era un empleado de Eduardo Eurnekian, mi ex jefe, y yo presenté un amparo para que no cobre un contrato, no corresponde”, dijo.