Nicolás Del Caño: "Me parece totalmente falso lo que plantea Milei"

Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda, habló sobre el primer y segundo debate electoral entre candidatos a presidentes de la Nación. Este domingo, se llevará a cabo el último debate, previo a las elecciones nacionales generales del 22 de octubre, en la Facultad de Derecho de la UBA.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el diputado nacional expresó que "la preparación del Frente de Izquierda apunta a los temas que se van a tratar, que son seguridad, trabajo, ambiente y vivienda. La expectativa nuestra es que nuevamente podamos hacer un gran papel como el que hizo Myriam Bregman el domingo pasado. Como candidata fue la más clara que hubo en ese debate, pudiendo dejar planteadas las propuestas de la izquierda y también desenmascarando a los demás candidatos en temas que me parece que son muy importantes".

"En este debate tenemos el desafío de volver a estar a ese nivel y poder llegar a muchos sectores que conocieron la propuesta de la izquierda o que se enteraron de más cosas. El debate mostró que hay cinco candidatos y que hay que votar con convicciones en función de lo que cada uno piensa de la lista con la que se siente más afín. Ahora hay mucha más gente que comparte la idea de la izquierda que la que nos votó en las PASO. El desafío es poder convocar a toda esa gente", sumó.

Respecto al tratamiento del caso de Martín Insaurralde durante el primer debate presidencial, exclamó: "Me pareció algo llamativo que, a excepción de Myriam Bregman, creo que en ningún momento Javier Milei nombró el caso de Insaurralde teniendo en cuenta que supuestamente es un candidato anticasta. Confirma un poco lo que veníamos señalando nosotros en relación a los acuerdos que ya tiene, por eso le molestó tanto que ella le dijera que es un gatito mimoso del poder económico. Patricia Bullrich creo que lo mencionó en un momento al pasar, y Sergio Massa obviamente en ningún momento mencionó el tema".

Nicolás Del Caño, candidato a vicepresidente de Myriam Bregman.

Sobre el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, opinó que "él utiliza el término anticasta para justamente tratar de dejar la bronca al nivel de la dirigencia política, y no de la dirigencia política y los que están detrás de ese poder económico para el que gobierna esa dirigencia. Me parece totalmente falso lo que plantea Milei, ya que ahora , más allá del discurso anticasta, dice que va a gobernar con toda la gente de la casta que esté arrepentida, que quiera cambiar y haga lo que él diga. Eso lo dijo en el debate con palabras más, palabras menos. Esto me parece que muestra que es un verso esto del anticasta, más allá de que haya enarbolado esa bandera".

"Estamos a muy pocos días de una elección donde la izquierda tiene que fortalecerse y por eso la convocatoria a toda esa gente que nos apoya. El desafío es hacer fuerte al Frente de Izquierda, después se verá lo que sucede", concluyó el candidato a vicepresidente de la Nación, Nicolás del Caño.