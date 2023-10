Alfredo Cornejo habló sobre el Presupuesto 2024 y volvió a pegarle a Milei en la previa del debate

Este viernes, Alfredo Cornejo dialogó con los medios tras visitar el foro joven organizado por Asinmet e hizo referencia a cuestiones de actualidad política de cara a las elecciones del 22 de octubre. Además, opinó sobre el Presupuesto 2024 presentado por el Gobierno de Suarez en la Legislatura este jueves.

Sobre el debate del domingo, dijo que espera una buena performance de Bullrich. "Esperemos que se desempeñe muy bien porque va a demostrar que está muy preparada para gobernar la la Argentina, va a demostrar que tiene equipo que no es el caso de Milei que es un salto al vacío. Patricia puede mostrar que tiene 10 gobernadores detrás, que los cambios que requiere la Argentina requieren de mucho poder político y Patricia tiene un equipo detrás, así que lo vemos con con esperanza. Ahora estamos acompañándolo a Luis Petri que está haciendo un recorrido por Mendoza hoy y mañana, estamos apoyándolo porque para Mendoza es muy relevante tener un vicepresidente mendocino, es muy relevante para la elección nacional y en particular tener un vicepresidente de mendocino creo que nos beneficia Mendoza, también estamos pidiendo ese apoyo".

"No me entra en la cabeza que podamos tener un Gobierno que siga atacándonos a los mendocinos como ha sido este con lo cual vamos a hacer todos los actos útiles para que eso no ocurra, pero no depende sólo de nosotros. Acá no se trata de eso, se trata de que la mejor opción para la Argentina es Patricia porque tiene un equipo que necesitamos, un cambio económico que transitar en todo el país pero Mendoza en particular necesita un cambio económico, un cambio de modelo económico", agregó Cornejo.

Y sobre el Presupuesto 2024 presentado por el ministro de Hacienda Víctor Fayad, sostuvo: "A mí me consultaron las líneas generales del presupuesto. Las particularidades estamos viéndolas, estamos mirándolo, hay muchas cosas que hablan de alta institucionalidad, por ejemplo, modificar la ley de coparticipación y ajustarlas al nuevo censo cuando el censo todavía no está aprobado, es de alta institucionalidad de Mendoza. Hay provincias que reparten sus recursos con los municipios año por año en el presupuesto sin ley de coparticipación, eso es de bajísima institucionalidad. Mendoza está modificando los porcentajes ajustándose al nuevo censo, cuando el nuevo censo todavía no está homologado por el propio Gobierno".

"No se ha puesto el roll over, yo creo que debería existir el roll over. El peronismo, el kirchnerismo, no nos permite rolear la deuda en Mendoza pero bueno, ya veremos más adelante en el tratamiento del Presupuesto y demás, ahora nos vamos a concentrar en lo que le conviene a Mendoza y a Mendoza hoy le conviene hacer un cambio de modelo económico y eso es la elección del 22 de octubre y ese cambio de modelo económico solo lo garantiza Juntos por el cambio. Patricia Bullrich y Luis Petri", comentó el gobernador electo.