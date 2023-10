Retrógrado: el candidato de Javier Milei que comparó a los homosexuales con las discapacidades

Ricardo Bussi, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, comparó a la comunidad LGBT+ con distintas discapacidades y aclaró que "se merecen todos nuestros respetos", pero que "el que decide ser travesti que se la banque solo". Fue en el debate de candidatos a diputados por Tucumán, el pasado lunes.

"Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos", dijo Bussi. El eje temático del debate era "Mujeres y comunidad LGBT+", por lo que entendió que "son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente".

Usando una desafortunada comparación, explicó que "no se le puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario". "Lo que no queremos es que lo banquemos entre todos, porque el que decidió de su camino sexual, es responsable de sus elecciones. No tenemos que hacer cargo de eso a toda la comunidad", siguió.

Ricardo Bussi es el hijo del genocida Antonio Bussi, siendo el interventor de la provincia de Tucumán y cometiendo crímenes por los cuales en democracia fue juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad. Además, fue el gobernador de facto de la provincia tucumana desde el inicio de la última Dictadura Militar.

En este marco, Bussi respaldó los dichos de Javier Milei acerca del número de desaparecidos en Dictadura: "Claramente no hubo 30.000, eso está demostrado, hay 8500. Pero la desaparición de una persona es un hecho absolutamente lamentable, pero ocurre en todas las guerras y en Tucumán hubo una guerra. Murieron civiles, culpables e inocentes, murió gente de Montoneros y del Ejército. Lo de Montoneros lo puede explicar bien Patricia Bullrich, que pertenecía a esa militancia".

Y agregó: "Las guerras son así, lamentablemente. Lo que hay que evitar es la guerra, pero una vez desatada la guerra es matar o morir, de eso se trata. Estoy convencido de que acá hubo una guerra, de que no son 30.000 y que la Justicia ha actuado parcialmente, con un ojo tapado, juzgó solamente a los militares y no a los Montoneros como Patricia Bullrich".

Fuerza Republicana -partido que Ricardo Bussi es líder-, fue creado por su padre Antonio, con el fin de seguir a rajatabla los valores de la derecha tradicional. En 2019 la fuerza se sumó al partido NOS, del excandidato a presidente José Gómez Centurión, y recientemente se adhirió al partido La Libertad Avanza, comandado por Javier Milei. Bussi obtuvo el 26.4% en las PASO, quedando en segundo lugar.

