La polémica por el ítem aula se instaló en el debate de candidatos a diputados nacionales

Se llevó adelante un debate de candidatos organizado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). La iniciativa tuvo lugar en la Facultad de Educación y contó con la participación de los aspirantes a diputados nacionales que encabezan las listas Lisandro Nieri (Juntos por el Cambio), Martín Aveiro (Unión por la Patria) y Laura Espeche (Frente de Izquierda).

En tanto, dijo presente Mirta Díaz (Hacemos Nuestro País), que compite en la categoría de parlamentaria del Mercosur. Mercedes Llano, primera en las filas de La Libertad Avanza, no asistió por "cuestiones de agenda" y fue blanco de críticas.

Patricia Giménez, segunda en la lista de Juntos por el Cambio, criticó a La Libertad Avanza.

Cada uno expuso sus propuestas en materia educativa y hasta respondieron preguntas formuladas por parte de quienes estaban presentes en el lugar. Una de las cuestiones puestas sobre la mesa fue el ítem aula, un tema caliente que tomó protagonismo en el año electoral y -como era de esperarse- iba a ser mencionado en la Facultad de Educación. Incluso, hubo un cruce entre Laura Espeche (FIT) con el exdirector general de Escuelas Jaime Correas, que ejercía el cargo de director general de Escuelas cuando el ítem aula fue implementado.

Frente a la mirada de Correas, Espeche dijo durante su primera intervención: "Hemos escuchado candidatos decir que hay que nacionalizar esa experiencia. Es un ítem misógino que ataca el derecho a huelga de los trabajadores de la Educación. En este momento tenemos al anterior director general de Escuelas, Jaime Correas, que se implementó durante su gobierno y que acusó a las docentes al decir que no comíamos la comida de los estudiantes cuando somos las docentes las que bancamos la educación pública".

Jaime Correas en el debate. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ

Aveiro manifestó: "No estoy de acuerdo. Lo he dicho públicamente antes de ser candidato. Tenemos que estar más cerca de los docentes. Me ha pasado mil veces. Trabajé en siete escuelas con 3 o 6 horas en cada escuela, muchas de ellas en zonas rurales y había que movilizarse con un sinfín de dificultades".

El actual intendente de Tunuyán aseguró que "el ítem aula es un castigo y creo que no tiene que existir. Tenemos que trabajar para el premio a los docentes. El presentismo es premiar a los que están y a los alumnos. Puede ser un incentivo que debe ir acompañado de otras cosas. Entre ellas, la capacitación y un trabajo interdisciplinario que aborde la Educación en cada una de las provincias".

Por su parte, Laura Espeche dijo estar "a favor de su derogación e incorporación al básico". "Es un ítem machista y misógino porque el 80% de las trabajadoras de la Educación somos mujeres y se nos castiga por enfermarnos o por tener que cuidar a nuestros hijos", indicó y, luego, agregó que también "ataca el derecho a huelga. Por adherir a un paro te descuentan el 100% del ítem aula".

"Además, no es un premio. Estamos en el aula y bancamos la educación pública. ¿Por qué no ponen un ítem banca para los legisladores que se ausentan y que nadie controla?", completó. Los cuatro candidatos que asistieron al debate. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Mirta Díaz expresó no estar de acuerdo porque "es una política que no solo rompe con el derecho a huelga, sino con el derecho a la salud. Es un castigo. No hay un ítem aula que pueda llegar a ser justo en una sociedad donde los docentes son los peores mal pagos del país, sobre todo en algunas provincias...Creemos que deben existir motivaciones para el estudiante y para el docente. No solo a través de una mejora de su salario, sino con incentivos que le permitan mejor con su función, ya que hoy son muchas las tareas que cumple el docente y que debería cumplir el Estado en general".

Para Lisandro Nieri, que era parte del Gobierno cuando se creó el ítem aula y que forma parte del oficialismo provincial, "todos los conceptos de zona y de ítem son remunerativos". En tanto, chicaneó a Unión por la Patria al mencionar una propuesta de presentismo presentada por Sergio Massa en el debate presidencial llevado a cabo en Santiago del Estero este último domingo. "Respecto del ítem aula, lo propuso Massa a nivel nacional. En Mendoza resolvió que los chicos tengan 190 días de clases. Apunta a que el docente esté enfrente del alumno. Necesitamos más horas de clases y más horas en las que el docente esté enfrente del alumno. Así que, claramente, estoy a favor del ítem aula".