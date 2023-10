Esteban Bullrich se sumó a la campaña de Juntos por el Cambio y dará un mensaje importante

El exministro de Educación, Esteban Bullrich, quien dejó su banca en la Cámara de Senadores por su cuadro de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en diciembre de 2021, viajó a Mar del Plata para participar de las actividades de campaña de Patricia Bullrich y su candidato a gobernador, Néstor Grindetti, y tendrá una exposición en el cierre del Coloquio de IDEA.

Acompañado de su esposa, María Eugenia Sequeiros, a todo momento, el regreso a la política de Bullrich se materializó este jueves por la mañana en un acto en el Torreón del Monje donde Grindetti presentó la mesa de dirigentes e intelectuales que trabajan en los programas de gobierno en materia social pensando en la educación y el desarrollo integral del ciudadano con una mirada estratégica y de largo plazo.

En su encuentro con militantes del espacio, vecinos y turistas, fue recibido con mensajes de aliento y hay algunas personas le pudieron acercar estampitas de la Virgen de Luján, de la cual es devoto, deseándole su recuperación.

Allí fue recibido cálidamente por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, quien usó las redes sociales para agradecerle su compromiso con el futuro del país. "Después de tantos años recorriendo un camino juntos, vuelvo a verte y emocionarme. Tu fe y la forma en la que afrontás cada desafío son ejemplo de fortaleza y grandeza", sostuvo el jefe comunal, que compartió una foto abrazándolo. En sintonía, manifestó que "ojalá en Argentina hubiera más Esteban Bullrich".

El mensaje afectuoso de Guillermo Montenegro a Esteban Bullrich - X: @gmontenegro_ok

"Nosotros vamos a llegar a la gobernación trabajando en dos dimensiones, por un lado la coyuntura, lo urgente, para eso tenemos ideas y propuestas muy concretas para implementar desde el primer dia en materia de seguridad, salud , educación y reformas del Estado, pero en paralelo tenemos que pensar una provincia de cara al futuro, para esto tenemos que tener un proyecto que nos

trascienda como gobierno con objetivos de mediano y largo plazo”, detalló Grindetti y agregó que "por eso mismo lo convoqué a Esteban (Bullrich) porque además de ser un gran amigo de la vida, es un dirigente con una mirada muy estratégica y profunda, él va a guiar a este equipo de dirigentes, intelectuales, funcionarios y pensadores para trazar una línea de trabajo mas integral sobrevolando la organización provincial y poniendo cabeza a ideas de largo plazo, no solo a nivel educativo sino mirando el conjunto".

"La trama social del gran Buenos Aires es muy compleja, solo en el conurbano, el 67% de los niños y adolescentes son pobres, tenemos un desafío fundamental, nuestra generación tiene la obligación de cambiar esta realidad, quizás sea nuestra ultima oportunidad", analizó Grindetti.

La flamante propuesta del candidato también estará integrado por los ex ministros , Alejandro Finocchiaro, Gabriel Sanchez Zinny, la actual ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, los dirigentes Diego Martinez, Susana Decibe, Jorge Luis Ossona, Marcelo Gioffre, Sandra Pitta y Julio Montero, y contará con la participación de miembros de organismos internacionales como Ariel Fiszbein, Andres Delich y la directora del Instituto de Estadísticas de la Unesco, Silvia Montoya.

Al mediodía, Esteban Bullrich asistió a la conferencia de Patricia Bullrich en el Coloquio de IDEA, donde fue ovacionada por los empresarios que colmaron el salón principal del hotel Sheraton, y culminada su exposición también la acompañó en una rueda de prensa. "Es un orgullo que haya venido hasta acá, que esté con nosotros, y que nos acompañe", expresó la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, tras la consulta de MDZ por el valor de su acompañamiento en el tramo final de la campaña.

"En primer lugar, me une a Esteban no solamente la acción política común sino que también tengo un lazo familiar y para nosotros que hoy esté aquí y liderando estos cambios educativos que vamos a llevar adelante es muy importante. Y demuestra que no se rinde nunca y eso para nosotros es un valor fundamental", dijo la líder del PRO, visiblemente emocionada.

En horas de la tarde, todos los referentes del espacio que se dieron cita en la ciudad balnearia, como Hernán Lacunza, María Eugenia Vidal, Danta Sica, Silvia Lospennato, entre otros, se congregaron en el Club Quilmes donde se desarrolló un encuentro partidario organizado por el dirigente radical Maximiliano Abad, que procura convertirse en el primer senador nacional de origen marplatense.

Por su parte, el viernes, en el cierre del coloquio, se anunció que Esteban Bullrich dará uno de los mensajes finales del encuentro empresarial. Dicha conferencia está fijada a las 12.45 y será moderada por Paula Altavilla, Presidente de IDEA y Country President Argentina, Uruguay & Paraguay de Schneider Electric, Daniel González, Director Ejecutivo de IDEA, y Santiago Mignone, Presidente del 59° Coloquio, Tesorero de IDEA y PwC LAN Theater Senior Partner.