Espert confirmó sus dichos sobre Macri y disparó contra Massa y Milei

José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad, criticó en las últimas horas al expresidente Mauricio Macri por haberse manifestado en favor de una posible alianza de la coalición opositora con el postulante a la jefatura del Estado de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei", escribió Espert en su cuenta oficial de la red social X (exTwitter).

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, ratificó sus dichos: “Digo las cosas bien antes del diario del lunes. Fui durísimo con Macri desde la campaña en 2015 y terminaron tan mal que volvió el kirchnerismo. Y ahora lo digo desde bien antes. Lo de Macri lo dije en serio”.

“Es momento donde la sociedad toda tiene que empezar a enaltecer a la democracia”, señaló y disparó: “De un lado tenemos a esta estafa electoral que es Massa, porque es Cristina, es el kirchnerismo lo que está detrás, lo único que promete es más empobrecimiento, fíjense en qué niveles está el dólar”.

Y siguió: “Voté en contra de la propuesta de Ganancias; soy defensor de la baja de impuestos, pero hay que bajarlo de manera responsable sin generar más déficit porque después lo paga la sociedad y lo estamos pagando”.

“Por otro lado tenemos la fantasía de lo que plantea La Libertad Avanza, Milei, que no existe en el mundo. Me parece increíble que Argentina esté tan mal que haya discutido durante cuatro meses propuestas de una persona de un espacio que no se aplica en el mundo, a lo mejor los marcianos las aplican, pero en los países que hay en la Tierra – son 193 según el FMI – no existe la dolarización sin dólares, la obra pública cero, que no se penalice una empresa que contamine un río”, ironizó Espert en Sonría lo Estamos Filmando.

“El único lugar sensato – indicó Espert en tono de campaña - que te propone lo que hay que hacer copiando lo que hace el mundo y la gente vive bien es Juntos por el Cambio, es Patricia Bullrich. Bueno, vayamos por ahí, yo diría en manada. Es la única alternativa sensata”.

