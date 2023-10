¿Es posible la idea de Patricia Bullrich de grabar llamadas entre presos y abogados?

Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, participó hace unos días de una entrevista donde dejó varios dichos sobre diferentes temas de interés público. Entre sus declaraciones, comentó que en un eventual gobierno modificará el código penal con el objetivo de habilitar las escuchas que tengan los presos con sus abogados.

Félix Lonigro, abogado constitucionalista, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y analizó si es posible llevar a cabo la propuesta de Patricia Bullrich. "Cualquier ley que permita grabar conversaciones de detenidos con su defensa es claramente inconstitucional. Me animaría a decir que ni siquiera una orden judicial puede permitir grabar conversaciones con los defendidos, entre el abogado defensor y el defendido", exclamó.

Y agregó: "Una orden judicial podría ordenar la grabación de un detenido con un tercero en el marco de una causa y en la medida que el juez entienda que puede haber fundamentos suficientes para ello, que puede ser útil para la causa. En este caso, cuando se trata de conversaciones con terceros, una orden judicial podría prosperar, pero no una ley. O sea, no puede haber una ley en la que se permitan grabaciones porque estamos hablando del derecho a la intimidad, y en el caso de los detenidos, del derecho a defensa. De modo que lo veo posible sólo con orden judicial, y no cuando se trata de conversaciones con los con los abogados".

Patricia Bullrich propone modificar el Código Penal para realizar su propuesta.

El abogado comentó que "en este caso me parece que la idea es de combatir el delito, si hay algo que está claro en Patricia Bullrich es es eso. Pasa que después, cuando se buscan formas de combatir el delito, esto que dijo Bullrich es un medio inadecuado. Tengo que pensar que, o no se asesoró o fue mal asesorada, cosa que no puede ocurrir nunca en una gestión de gobierno porque tiene ministros, un secretario legal y técnico que le hace la norma. Es decir, no podría una cosa así largarse tan fácilmente en una gestión".

"La idea resultó desacertada en el afán de querer combatir el delito. La inviolabilidad del derecho de defensa en juicio está consagrado en la Constitución Nacional. Habría que cambiar la Constitución, pero tampoco se puede cambiar semejante cosa. Así que me parece que, tal vez, haya sido una frase desafortunada. La idea es buena, el instrumento es equivocado", concluyó.

Escuchá la nota completa: