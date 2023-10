Cecilia Goyeneche comparó el "caso Chocolate" con su investigación a Sergio Urribarri

Cecilia Goyeneche, exfiscal anticorrupción que investigó al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y relacionó su investigación del 2018 con el "caso Chocolate". La Justicia reabrió la investigación sobre Julio "Chocolate" Rigau, el puntero del PJ que había sido detenido semanas atrás sacando dinero de un banco con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.

En primera instancia, explicó en qué consistió su investigación de hace 6 años: "En Entre Ríos descubrí un hecho que es llamativamente parecido a lo que pasó en La Plata hace unos días. Esto fue en septiembre del 2018, es una causa que todavía no se ha logrado llevar a juicio en virtud de todas las presiones políticas que derivaron desde la apertura de esa causa, pero que ya hasta concluida la investigación. Hay 32 personas imputadas y empezó en septiembre del 2018 de la misma manera que lo hizo el caso Chocolate, eran tres personas de una familia que estaban sacando plata con tarjetas de débito diversas en el cajero".

"Había un mismo agente de policía en el lugar que los vio varios días consecutivos ir a sacar plata del cajero, entonces le avisó a su jefe y lo que hicieron fue que, en una mañana que estaban que estaban sacando dinero, los siguieron hasta su domicilio. Una vez ahí, pidieron la intervención de la Fiscalía, se pidió un allanamiento, y después se entró a la casa de estas personas y se encontró que una especie de cueva donde tenían infinidad de información de un mecanismo de sustracción, un robo de dinero de público que ellos venían ejerciendo desde principios de 2008, cuando había recién empezado el primer gobierno provincial de Sergio Urribarri", agregó.

Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, está condenado a 8 años de prisión.

Además, expresó que "estaban por cumplir 11 años de aceitar ese mecanismo de sustracción, lo que hacían eran contratar masivamente gente que solamente recibían el pago del monotributo, a veces le daban un 2,5% del valor del contrato. Pero estas personas no sabían dónde quedaba la Legislatura, ni en qué consistía el contrato, ni el monto por el cual lo firmaban, se conformaban con aquello que estas personas que gestionaban la sustracción le daban. En algunos períodos tenían 600 o 700 contratos en paralelo que eran simplemente prestanombres que nunca ejercieron ninguna función por la Legislatura, sino que facilitaban la sustracción".

Sobre los resultados de la investigación, afirmó que "descubrimos que gestionaban todo desde las direcciones de Administración del Senado y de Diputados y que luego, lo máximo que llegamos a descubrir, es que se lo entregaban a un cuñado de Sergio Urribarri. Este cuñado era una persona muy importante, fue dirigente del Partido Justicialista Entre Ríos y presidente de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, una persona de máxima confianza del exgobernador. Entonces, según el camino que nosotros pudimos hacer del dinero, era el último que recibía ese capital sacado de las arcas de la provincia. Esa investigación se cerró con 32 imputados en 2021, y a mí me terminan destituyendo en mayo del 2022".

Por último, Cecilia Goyeneche se refirió al "caso Chocolate": "Me sorprende cómo vuelven a pasar las mismas cosas con la misma configuración. Lamentablemente uno siempre tiene la sensación de que todo sigue igual, no me sorprende lo que ocurrió en Buenos Aires porque aún cuando se descubre que pasa algo, sigue sucediendo lo mismo".