El nuevo cortocircuito entre Mendoza y Nación por subsidios al transporte

El Gobierno de Mendoza mantiene un conflicto abierto con el Ejecutivo nacional que tiene frenado el envío de fondos nacionales para el servicio de transporte provincial. Desde el Ministerio de Transporte de la Nación informaron que no se han girado los recursos debido a que la provincia no ha presentado una documentación requerida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). No obstante, desde la Secretaría de Servicios Públicos advirtieron que el motivo esgrimido por las autoridades nacionales es una “excusa” y que Mendoza es la única provincia que no recibe estos fondos.

Este nuevo cortocircuito entre las gestiones de Rodolfo Suarez y Alberto Fernández está relacionado a los fondos que el Gobierno nacional debe girar a las provincias correspondientes al Fondo Compensador del Transporte, que consiste en un subsidio al transporte público de pasajeros en el interior del país.

Desde hace mucho tiempo Mendoza viene reclamando por el recorte de fondos nacionales vinculados al transporte y ha resaltado en varias oportunidades que la participación de la provincia en los subsidios ha crecido exponencialmente.

En las últimas horas el Ministerio de Transporte difundió un comunicado atribuyendo la retención de esos recursos a la falta de presentación de documentación y rendiciones por parte de la provincia.

“Para que la provincia de Mendoza pueda recibir la asistencia económica del Fondo Compensador proveniente de Nación deberá regularizar la documentación y los informes requeridos por la CNRT y que tienen como objetivo brindar transparencia al mecanismo de distribución de los recursos”, expresaron desde el organismo nacional en el mensaje.

Remarcaron que el Ejecutivo nacional asiste económicamente a través del Fondo Compensador a las provincias y que para recibir los fondos, los gobiernos locales deben presentar documentación e informes de las empresas, vehículos, y sobretodo las rendiciones económicas de cómo se distribuyeron esos fondos.

Asimismo, indicaron que el Ministerio de Transporte se encuentra al día con las transferencias a las provincias “que presentaron en tiempo y forma la información correspondiente”. Destacaron también que en 2023 las jurisdicciones del interior recibirán en total 85 mil millones de pesos, más una ampliación de 11 mil millones de pesos, llegando a los 96 mil millones de pesos.

Sin embargo, desde el Gobierno de Mendoza calificaron de falsas las afirmaciones difundidas por la Nación. “Es totalmente falso”, manifestaron desde la Secretaría de Servicios Públicos y señalaron que la provincia mantiene un litigio en sede administrativa respecto a este conflicto.

“Han cambiado las resoluciones todos los meses y a la única provincia que no le transfieren plata es a Mendoza, cuando muchísimas provincias no han complementado la documentación requerida”, explicó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema.

Hizo hincapié en que Mendoza tiene el sistema SUBE y que desde ahí se carga toda la información requerida al sistema nacional. “Nos piden que se cargue tres veces de manera distinta. Por lo tanto, eso es una excusa, nosotros lo hemos recurrido en cada una de las instancias y es la excusa que han utilizado para no mandarnos plata, somos la única provincia del país perjudicada”, expresó el funcionario.

Resaltó que luego del AMBA, el Gran Mendoza es la zona más grande del país con SUBE. “Por dos o tres formularios que supuestamente según ellos tienen errores, no mandan la plata de toda la provincia, cuando al resto, cuando le han observado algún formulario, les pagan parcialmente. Nosotros hemos pedido el pago parcial, no nos lo permiten y tampoco nos indican cuál es el formulario que tiene el inconveniente, por lo tanto estamos hoy litigando en el fuero administrativo con la Nación por este asunto”, concluyó Mema.