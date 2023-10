Desestiman denuncias por torturas y se complica la estrategia de Walter Bento

Este miércoles se reinició el juicio oral que tiene como principal acusado al juez federal Walter Bento y el Tribunal Oral Federal desestimó la posible existencia de torturas o tratos denigrantes narrados por los imputados en sus declaraciones. La expresión de la jueza Gretel Diamante respecto a esas denuncias complica la estrategia defensiva del juez, que intenta derrumbar los cimientos de la causa asegurando que la investigación se basó en mentiras de testigos que fueron extorsionados por el Ministerio Público Fiscal. Pero esa hipótesis se debilita luego de la desestimación del tribunal.

"No logramos establecer que los hechos que se expusieron acá se hayan dado a conocer oportunamente, ni tampoco constancia de denuncias explícitas por privación de libertad o torturas", remarcó la presidenta del tribunal Gretel Diamante. Los acusados afirman que el fiscal los torturaba para acogerse a la figura del arrepentido y mentir para complicar al juez Bento. En base a ese argumento, intentan deslegitimar los testimonios de los imputados que se convirtieron en colaboradores.

Jaime Alba y Walter Bento.

Durante las audiencias pasadas, los imputados Francisco Álvarez, Eugenio Nasi y Jaime Alba, entre otros dijeron ser víctimas de tratos denigrantes en la Unidad 32 y otros establecimientos en los que estuvieron detenidos. En base a esas declaraciones, el Tribunal se sintió en la obligación, por convenciones internacionales contra la tortura, a indagar respecto a las denuncias vertidas.

"Lo que hicimos fue tomar las declaraciones y compulsar las manifestaciones para cotejar actuaciones realizadas. Cotejar las declaraciones de los imputados, un cruzamiento de datos con las detenciones, días que estuvieron detenidos en la U32, cuándo fueron trasladados, los certificados o constataciones de lesiones e incluso viendo los hábeas corpus de la etapa de instrucción. Por decreto se dispuso el acceso a esas actuaciones. No logramos establecer que los hechos que se expusieron acá se hayan dado a conocer oportunamente, ni constancia de denuncia explícita por privación de libertad o torturas", remarcó la jueza Gretel Diamante al darle inicio a la audiencia de hoy.

"No encontramos acreditada ninguna circunstancia que ameritara nuestra intervención", agregó desestimando las graves denuncias que habían esbozado los imputados. Incluso, fue un paso más allá y aclaró que en abril del 2022 la jueza Susana Pravata resolvió sobre la causa caratulada averiguación de delito promovida por la fiscalía. "La fiscalía desestima las actuaciones por considerar que los hechos expuestos no configuran ningún delito. La jueza Pravata concluye también desestimando las denuncias y habeas corpus. Esa resolución fue notificada a los complejos penitenciarios a los imputados y no se apeló. Con eso nos hemos encontrado. Puede que existan circunstancias que no estén plasmadas acá y las partes pueden promover las acciones que consideren, pero ésto es lo que consideramos frente a las acusaciones vertidas en ese tenor", concluyó la presidenta del Tribunal Oral Federal N°2.

La semana pasada, en el marco del juicio político que se lleva adelante en Buenos Aires, el juez federal Walter Bento se defendió de las acusaciones aludiendo a las torturas y extorsiones que vivieron los imputados. Por ese motivo, lo resuelto por el Tribunal Oral Federal impacta directamente en la estrategia defensiva desplegada para evitar su destitución y desafuero.