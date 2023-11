No lo niega: Margarita Stolbizer afirmó que acompañaría a Sergio Massa en el Congreso

En medio de la crisis dentro de Juntos por el Cambio tras el acuerdo Macri-Milei, Margarita Stolbizer salió a desmentir un eventual acercamiento con Sergio Massa y mantuvo el hermetismo respecto a quién votará en el balotaje que protagonizará el candidato de Unión por la Patria y Javier Milei.

“No sé de dónde puede salir eso. No he hablado con Massa”, aclaró la diputada nacional este martes en una entrevista con radio La Red. Y consultada por su postura de cara a la segunda vuelta, contestó que aún no decidió su voto.

"Como partido ya hemos dicho que somos prescindentes y que no vamos a apoyar a ningún candidato, pero esto no significa que cuando cada uno entra al cuarto oscuro vota como quiere. Hay 3 opciones: uno u otro de los candidatos o el voto en blanco. No tengo decidido tampoco qué hacer en ese momento”, planteó.

Sin embargo, Stolbizer no cerró la posibilidad de entablar una posición más dialoguista al ministro de Economía, quien supo ser su socio político en el pasado, y adelantó que acompañarían con sus votos en el Congreso las propuestas de desarrollo productivo del referente del oficialismo en caso de ser electo.

"Ojalá que si Massa gana proponga un programa de desarrollo productivo y acompañaremos, desde el Congreso, las cosas que estén bien y rechazaremos lo que no contribuyen", confesó.

Por otro lado, la diputada atribuyó la derrota de Juntos por el Cambio en los comicios electorales del 22 de octubre a Mauricio Macri a raíz de su doble juego en la campaña al apoyar a Javier Milei.

"El máximo referente del PRO jugó siempre en un sentido contrario. Hace un año, todo el mundo pensaba que Larreta tenía casi puesta la banda de presidente, y el que lo hizo triza fue el propio Macri. Después lo hizo con Patricia también", sentenció.