Un asesor de La Libertad Avanza criticó con dureza a Javier Milei: el motivo

A 20 días del balotaje del 19 de noviembre, el asesor de La Libertad Avanza, Carlos Rodríguez, explotó con un fuerte descargo en su red social X y encendió la mecha del espacio liderado por Javier Milei.

Según parece, el economista se mostró molesto por la demora del candidato presidencial en anunciar a su eventual ministro de Economía y se volcó a sus redes para hacerlo explícito.

"Cuanto más tiempo tarde Javier Milei en anunciar su Ministro de Economía, menos tiempo tendrá este profesional para armar sus equipos y menos tiempo tendrán los votantes para conocerlo", posteó.

El mensaje de Carlos Rodríguez cuestionando a Milei

De todas formas, Rodríguez aclaró que seguirá apoyando "esta decisión hasta que se realice el balotaje y se decida finalmente quién será nuestro presidente". "Es fundamental permanecer unidos para la confrontación final en que el electorado decidirá entre la libertad y el autoritarismo", añadió.

Sin embargo, el referente del libertario continuó con un hilo de tuits en donde se mostró preocupado por una eventual injerencia de Mauricio Macri a la hora de condicionar la elección de quien ocupe ese cargo.

"La enorme mayoría de la gente que me consulta piensa que Javier (Milei) no tiene equipo de economía y que se lo va a poner Macri mas adelante. Sería muy malo llegar al ballotage con esa imagen", señaló.

Acto seguido, también denunció que no lo dejan hablar en los medios y que está "bloqueado" porque solo pueden hablar Diana Mondino y Guillermo Francos en materia económica.

"Desde que soy asesor de Milei jamás he sido consultado en Economía, me piden que no salga en los medios y me tengo que bancar las rarezas de los libertarios sobre preservativos pinchados, el Vaticano, privatizar los océanos y cosas de Rothbard", sentenció.