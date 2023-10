Sergio Massa: "Yo no soy kirchnerista, eso es una chicana"

El candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, se distanció del kirchnerismo y dijo que él es del Frente Renovador, a semanas del balotaje. "Eso es una chicana", contestó el funcionario cuando se le preguntó por su origen político, en una entrevista televisiva en la señal de noticias La Nación +.

"La gente en la calle no me pregunta por eso", remarcó Massa y dijo que eso "es el único latiguillo" de la oposición. "Lo mejor es debatir ideas y en todo caso contarles a los argentinos cuáles el país que se viene, no hay que ir a buscar al basurero de la política", contestó el candidato.

"Esta campaña tuvo una particularidad, la gente elige entre candidatos, quién va a llevar adelante los cambios que se vienen en los cuatro años", comentó y reafirmó: "En primer lugar, no voy a hacer un Gobierno de mi fuerza política, voy a convocar a gente que me está enfrentando y van a aceptar".

En ese mismo sentido, agregó: "No voy a elegir gente por su fuerza política, sino por la capacidad de gestionar". "Estamos discutiendo si Argentina va a tener derecho a la indemnización o vacaciones pagas, o si vamos a tener salud pública o un esquema pago, si la boleta de luz va a costar 5 o 15 mil pesos", dijo.

Massa habló sobre la situación de la nafta

En otro momento del reportaje, el ministro habló sobre la situación que atraviesa la nafta en Argentina. "Las petroleras trabajan con prefinanciación de exportaciones compensando sus importaciones, de manera tal que no tiene nada que ver la bajada de barcos con el tema del Banco Central”, descartó el funcionario.

“El tema, para que quede claro, hace 15 días en medio del proceso electoral empezó todo un ruido de que el día después de las elecciones había una devaluación y hubo retención de stock, y después cuando no hubo devaluación vino un segundo ruido que es “vence el congelamiento de precios”, repuso el ministro