En medio del faltante de combustibles, petroleros de Cuyo convocaron a paro

Desde el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado, Químico, Energías Renovables de Cuyo y La Rioja, anunciaron un paro para este miércoles "ante el faltante de combustibles que afecta a gran parte de país". Se sumaron a la convocatoria del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que comunicó lo propio en las últimas horas. Mientras tanto, empresas le presentaron al Gobierno nacional un plan de acción para reforzar el abastecimiento de nafta y Diesel en toda la Argentina.

"Apoyamos de esta manera a las medidas dispuestas por el ministro de Economía de la Argentina, hasta normalizar las ventas de combustibles en todo el territorio nacional. Respaldamos incondicionalmente el cierre de las exportaciones anunciado a partir de la medianoche del martes", aseveraron desde el gremio.

"Se proyecta un paro total de actividades con afectación de producción a partir del miércoles 01-11-2023 a partir de las 6 am. Consideramos que carece de absoluto sentido la realidad que anuncian con la obtención de 'récords totales' de barriles de petróleo cada mes y que al mismo tiempo no se garantice la provisión en el país. Como institución, representamos tanto a trabajadores como a ciudadanos y no toleramos quedarnos cautivos de una especulación que debería arreglarse de otra manera, evitando sumar un 'castigo más' a la comunidad en general", agregaron los petroleros.

"Cabe aclarar que operadoras, refinadoras y exportadoras están incumpliendo con los alcances de la Ley 17.319 que propugna el autoabastecimiento y permite exportar los saldos con importantes beneficios, como trabajadores conocemos de sacrificios y esfuerzo para que el país esté de pie y resulta que ahora por codicia, avaricia o especulación, quedamos con un país estancado, totalmente parado mientras atraviesa una de sus peores crisis económicas. El esfuerzo debe ser absoluto y para todos por igual", cerraron desde el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado, Químico, Energías Renovables de Cuyo y La Rioja.

El plan presentado por empresas al Gobierno

Tras un fin de semana muy complicado en todo el país a raíz del desabastecimiento de combustibles y la fuerte sentencia de Sergio Massa, este lunes por la tarde las cuatro empresas proveedoras de combustibles en el país publicaron un comunicado tras presentarle al Gobierno nacional un plan de acción para reforzar el abastecimiento de nafta y Diesel en toda la Argentina.

En el mismo, que lleva las firmas de las empresas YPF, Raizén (Shell), Trafigura (Puma) y Axion, expresan que "las principales empresas productoras y refinadoras del país presentamos hoy, en el marco de una reunión con la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, un plan de acción para reforzar el abastecimiento pleno en la red de estaciones de servicio y recuperar los niveles de stock operativos de toda la cadena hasta volver a la normalidad".

Las cuatro refinadoras aseguran que "arbitramos todos los medios para acelerar la descarga de barcos con combustible importado que, como sucede todos los años, suplementa la producción local. Durante este fin de semana se descargaron tres barcos con nafta y Diesel. También, se sumaron dos embarques, que no estaban en la planificación original, los que comenzarán a descargarse entre hoy y mañana. Se prevén tres barcos más que permitirán normalizar la situación de stocks estratégicos de combustibles".

El comunicado completo