La sorpresiva decisión del Consejo de la Magistratura con Ana María Figueroa

En medio de la polémica por la continuidad o no de la jueza Ana María Figueroa, se conoció que la (ex)magistrada todavía aparece como jurado en los concursos del Consejo de la Magistratura para la incorporación de nuevos jueces. Desde el entorno de la Figueroa aseguraron que no había inconvenientes en su participación como jurada.

Esto se conoció a través de una publicación en X (ex Twitter) del diputado nacional por San Luis Alejandro Cacace (UCR). "Hoy me convocaron del Consejo de la Magistratura para un concurso de Juez Federal Penal de la Provincia de Santa Fe y me encuentro con que integra conmigo el jurado en calidad de Jueza Ana María Figueroa, que la Corte Suprema cesó en sus funciones el 9 de agosto", escribió.

Así, una vez más el enriedo de Figueroa genera cortocircuitos en el funcionamiento del Poder Judicial. En paralelo, el Senado de la Nación aprobó la semana pasada el pliego que prorroga a Figueroa en su cargo, pero todavía el presidente Alberto Fernández no envió al Consejo de la Magistratura la postulación con su firma.

La aparición de Figueroa como miembro del jurado generó controversias, ya que sólo pueden ocupar esos lugares los representantes del Poder Judicial, o abogados que formen parte de distintos estamentos, como legisladores. En el entorno de la (ex)jueza explicaron a MDZ que "es válida la designación como jurado porque la citación fue previa a la resolución administrativa de la Corte Suprema", que fue el 6 de septiembre pasado.

El propio Cacace, además, le envió una carta al presidente del Consejo de la Magistratura, el cortesano Horacio Rosatti, para ponerlo en conocimiento de la situación. "La ex Jueza Figueroa pretende integrar un jurado para un concurso de Jueces penales Federales de Santa Fe de manera ilegal. Lo vi porque integro el jurado como Profesor de Derecho Constitucional. Puse en conocimiento la situación al Presidente del Consejo, Dr Rosatti", relató en redes sociales.

En la carta, aduce que debería constituirse el jurado con la magistrada suplente, Ivana Bloch. Caso contrario, solicita "la suspensión de los plazos del concurso porque no es posible ejercer la calidad de jurado bajo estas circunstancias".

El Senado aprobó el pliego la semana pasada. Crédito: Prensa Senado

La polémica por la continuidad de Ana María Figueroa

Pero la Corte Suprema firmó una resolución en la que sostuvo que Figueroa debía dejar su cargo porque no tenía el acuerdo del Senado y ya había cumplido los 75 años. Ahora, la discusión en el Consejo de la Magistratura gira en torno a si Figueroa debe volver a concursar para ser jueza o si debe seguir, ya con el pliego del Senado aprobado.

La diputada por Mendoza y parte del Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre (UCR), hizo lugar a un pedido del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que planteaba que Figueroa no debía seguir en el cargo y le solicitó a la Comisión de Selección que convocará de manera "urgente" al concurso por la vacante.

El pedido del Colegio, que de la Torre trasladó a la comisión, llegó un día después de que la Corte apartara a Figueroa, en una decisión que la misma camarista consideró "arbitraria" y cargada de "connotación de género".